Ναγκόρνο Καραμπάχ: Βομβαρδισμοί παρά την εκεχειρία

Παρά την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο πλευρών, η Στεπανακέρτ έγινε στόχος βομβαρδισμών.

H πόλη Στεπανακέρτ, η περιφερειακή πρωτεύουσα του Ναγκόρνο Καραμπάχ που τελεί υπό τον έλεγχο των Αρμενίων αυτονομιστών, ήταν απόψε στόχος βομβαρδισμών, παρά την εκεχειρία που θεωρητικά τηρείται από το πρωί.

Επτά βαριές εκρήξεις ακούστηκαν γύρω στις 23.30 τοπική ώρα, σείοντας όλη την πόλη. Αμέσως μετά, οι σειρήνες ήχησαν για αρκετά λεπτά καλώντας τους κατοίκους να πάνε στα υπόγεια και στα καταφύγια.

Στη συνέχεια, η σιωπή επανήλθε στην πόλη που βυθίστηκε στο απόλυτο σκοτάδι.

Οι βομβαρδισμοί αυτοί έγιναν παρά την εκεχειρία μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερμπαϊτζάν, η οποία θεωρητικά τέθηκε σε ισχύ έπειτα από διαπραγματεύσεις και υπό την αιγίδα της Ρωσίας μετά δύο εβδομάδες σφοδρών μαχών για την αυτονομιστική περιοχή του Ναγκόρνο Καραμπάχ.

Οι εμπόλεμες πλευρές αλληλοκατηγορούνταν σήμερα ότι παραβίασαν αυτήν την εκεχειρία στις γραμμές του μετώπου, αλλά η κατάσταση παρέμεινε ασυνήθιστα ήρεμη σήμερα στο Στεπανακέρτ που βομβαρδιζόταν τακτικά επί δύο εβδομάδες.