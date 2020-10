Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στην Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πάνω από 700.000 ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην χώρα από την αρχή της επιδημίας.

Ο αριθμός των νέων μολύνσεων από τον κορονοϊό στη Γαλλία ξεπέρασε κατά πολύ τις 26.000 μέσα σε μια μέρα για πρώτη φορά από την έναρξη της επιδημίας, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το Σάββατο το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο ανέφερε 26.896 νέες μολύνσεις, οι οποίες αυξάνουν σε 718.873 τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων από την αρχή της επιδημίας.

Οι θάνατοι από την Covid-19 αυξήθηκαν κατά 54 και ο συνολικός αριθμός τους ανέρχεται πλέον σε 32.684.