Κόσμος

Αμερικανικές εκλογές: Στήριξη των Ταλιμπάν στον Τραμπ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια συνήθιστη στήριξη στην μάχη του για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο έλαβε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έλαβε μια ασυνήθιστη στήριξη στην μάχη του για μια δεύτερη θητεία στον Λευκό Οίκο: αυτή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, σύμφωνα με το CBS News.

«Ελπίζουμε ότι θα κερδίσει τις εκλογές και θα τερματίσει την στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, Ζαμπιχουλάχ Μουτζάχιντ σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο το Σαββατοκύριακο.

Οι Ταλιμπάν εξέφρασαν επίσης ανησυχία για την υγεία του Αμερικανού προέδρου, μετά την μόλυνσή του με τον νέο κορονοϊό. «Όταν ακούσαμε ότι ο Τραμπ ήταν θετικός στην Covid-19, ανησυχήσαμε για την υγεία του, αλλά φαίνεται ότι βελτιώνεται», δήλωσε ένας άλλος ανώτερος ηγέτης των Ταλιμπάν στο CBS News.

Ο εκπρόσωπος της εκστρατείας του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου, Τιμ Μέρτο, δήλωσε χθες ότι η εκστρατεία Τραμπ «απορρίπτει» τη στήριξη των Ταλιμπάν.

«Οι Ταλιμπάν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο πρόεδρος θα προστατεύει πάντα τα αμερικανικά συμφέροντα με κάθε αναγκαίο μέσο», τόνισε ο Μέρτο στο CBS News.

Λιγότερο από ένα μήνα για τις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σκοπός του είναι να έχουν αποσυρθεί από το Αφγανιστάν όλα τα στελέχη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που υπηρετούν στη χώρα της Ασίας ως τα Χριστούγεννα, ταχύτερα από ό,τι προέβλεπε η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνησή του και τους Ταλιμπάν.

Ο δισεκατομμυριούχος πρόεδρος υπόσχεται εδώ και χρόνια να «τερματίσει τους πολέμους χωρίς τέλος» και δεν έκρυψε ποτέ ότι ελπίζει να επιταχυνθεί η αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από το Αφγανιστάν.

Η Ουάσινγκτον δεσμεύθηκε να αποσύρει όλα τα στελέχη των αμερικανικών ένοπλων δυνάμεων από το Αφγανιστάν ως τα μέσα του 2021 το αργότερο στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψε με τους Ταλιμπάν την 29η Φεβρουαρίου, προκειμένου να τερματιστεί ο πιο μακρόχρονος πόλεμος στον οποίο ενεπλάκησαν ποτέ οι ΗΠΑ. Σε αντάλλαγμα, οι ισλαμιστές αντάρτες δεσμεύθηκαν να μην επιτρέπουν να δρουν τρομοκράτες με ορμητήριο τα εδάφη που ελέγχουν και να αρχίσουν άνευ προηγουμένου ειρηνευτικές συνομιλίες με την κυβέρνηση στην Καμπούλ.