Παράξενα

Αγριογούρουνο έπεσε σε πηγάδι (εικόνες)

Οι άνθρωποι της 7ης ΕΜΑΚ απομάκρυναν το άτυχο ζώο που δεν επέζησε της πτώσης.

Μια διαφορετική επιχείρηση ανέλαβε το μεσημέρι του Σαββάτου η 7η ΕΜΑΚ όταν κλήθηκε για αγριογούρουνο που είχε πέσει μέσα σε πηγάδι στην περιοχή των Λεύκτρων στη Βοιωτία.

Με τον απαραίτητο εξοπλισμό και πολύ επιμονή οι άνθρωποι της 7ης ΕΜΑΚ κατάφεραν να απομακρύνουν το άτυχο ζώο που δεν επέζησε της πτώσης μέσα στο πηγάδι που ήταν γεμάτο με νερό.

Δείτε φωτογραφίες από την προσπάθεια των ανθρώπων της 7ης ΕΜΑΚ:

Πηγή: lamiareport.gr