Ο κορονοϊός “σαρώνει” την Ευρώπη

Αντιμέτωπες με ανησυχητικές αυξήσεις των μολύνσεων οι ευρωπαϊκές χώρες. Αυξάνονται τα περιοριστικά μέτρα. Ο κορονοϊός σαρώνει και την Λατινική Αμερική.

Αντιμέτωπες με ανησυχητικές αυξήσεις των μολύνσεων από την Covid-19, οι ευρωπαϊκές χώρες πολλαπλασίασαν χθες, Σάββατο, τα περιοριστικά μέτρα και η Βραζιλία ξεπέρασε το όριο των 150.000 νεκρών στην περιφέρεια της Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής, η οποία αριθμεί πλέον περισσότερα από 10 εκατ. κρούσματα.

Τουλάχιστον 10.035.934 κρούσματα ανακοινώθηκαν στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου. Από το σύνολο αυτό, 367.358 άνθρωποι έχουν καταλήξει.

Η περιφέρεια αυτή, που από τον Αύγουστο είναι η περισσότερο πληγείσα στον κόσμο τόσο σε αριθμό κρουσμάτων όσο και θανάτων, αντιμετωπίζει «τις χειρότερες οικονομικές και υγειονομικές συνέπειες» στον πλανήτη, ανακοίνωσε την Παρασκευή η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέποντας πτώση του περιφερειακού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 7,9% το 2020.

Περισσότερα από τα μισά κρούσματα καταγράφονται στη Βραζιλία (5.082.637 και 150.198 θάνατοι), μπροστά από την Κολομβία (894.300 κρούσματα και 27.495 νεκροί), την Αργεντινή (871.455, 23.225) και το Περού (843.355, 33.158).

Κλείσιμο των καταστημάτων τη νύκτα στη Γερμανία





Η Βραζιλία ξεπέρασε χθες, Σάββατο, το όριο των 150.000 νεκρών, παρόλο που ο αριθμός των θανάτων μέσα σε μία ημέρα μειώνεται βραδέως. Η χώρα αυτή των 212 εκατ. κατοίκων είναι η δεύτερη με τους περισσότερους θανάτους από την Covid-19 στον κόσμο μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες (213.795 θάνατοι για 7.665.150 κρούσματα).

Στην Ευρώπη, ήπειρο που καταγράφει περισσότερα από 6,2 εκατ. κρούσματα Covid-19 και σχεδόν 240.000 νεκρούς, οι νέοι περιορισμοί πολλαπλασιάζονται για να αντιμετωπισθεί μια κατάσταση που δεν παύει να επιδεινώνεται.

Στη Γερμανία, τα περισσότερα καταστήματα καθώς και όλα τα εστιατόρια και τα μπαρ θα πρέπει να κλείνουν από χθες, Σάββατο, από τις 23:00 μέχρι τις 06:00, τουλάχιστον μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Με περισσότερα από 4.000 νέα κρούσματα να καταγράφονται επισήμως κάθε μέρα, η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ προειδοποίησε πως, αν η διάδοση της Covid-19 δεν σταθεροποιηθεί μέσα σε δέκα ημέρες, η χώρα θα λάβει νέα μέτρα. Η πώληση οινοπνευματωδών στους σταθμούς βενζίνης ή τα παντοπωλεία θα απαγορεύεται από τις 23:00. «Δεν είναι ώρα για πάρτυ», είχε πει στις 6 Οκτωβρίου ο σοσιαλδημοκράτης δήμαρχος της πρωτεύουσας Μίχαελ Μίλερ για να δικαιολογήσει αυτό το μέτρο.

«Έπειτα από τρία ποτήρια κρασί, σεβόμαστε λίγο λιγότερο τα μέτρα», εξήγησε ο Ντιρκ Μπέρεντ, ο οποίος είναι αρμόδιος για τη Δικαιοσύνη στο Βερολίνο. Ο αριστερός δήμος αποφάσισε επίσης να περιορίσει πολύ τις κοινωνικές επαφές και πλέον, από τις 23:00 μέχρι τις 06:00 το πρωί, οι συναθροίσεις σε εξωτερικούς χώρους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα πέντε άτομα.

Η Κολωνία έλαβε χθες, Σάββατο, ένα παρόμοιο μέτρο στη Φρανκφούρτη, με το κλείσιμο των μπαρ και τν εστιατορίων και την απαγόρευση της πώλησης οινοπνευματωδών από τις 22:00.

Η Τσεχική Δημοκρατία, από την πλευρά της, είχε τέσσερις διαδοχικές ημέρες με αυξήσεις ρεκόρ των ημερήσιων κρουσμάτων Covid-19, κάτι που μπορεί να οδηγήσει τις αρχές να επιβάλουν νέο lockdown. Την Παρασκευή καταγράφηκαν 8.618 νέα κρούσματα σ' αυτή τη χώρα των 10,7 εκατ. κατοίκων.

Θανάτωση βιζόν





Σε σύγκριση, η γειτονική Πολωνία, με 38 εκατ. κατοίκους, ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, πως κατέγραψε αριθμό ρεκόρ 5.300 νέων κρουσμάτων μέσα σε 24 ώρες. Η μάσκα στους δημόσιους χώρους είναι πλέον υποχρεωτική.

Στη Δανία, τον πρώτο παγκόσμιο εξαγωγό γουνών από βιζόν, άρχισε εκστρατεία θανάτωσης περισσότερων από ενάμισυ εκατομμύριο γουνοφόρων ζώων. Θετικά κρούσματα καταγράφηκαν σε σχεδόν εξήντα εκτροφεία από τα 150 που έχει η χώρα. Ύποπτες περιπτώσεις μετάδοσης από το βιζόν στον άνθρωπο έχουν καταγραφεί μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, κυρίως στην Ολλανδία.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο σύμβουλος του πρωθυπουργού για θέματα στρατηγικής Έντουαρντ Λίστερ έγραψε στους βουλευτές της βορειοδυτικής Αγγλίας, που πλήττεται ιδιαίτερα, ανακοινώνοντάς τους πως είναι «πολύ πιθανό» να εφαρμοσθούν πιο αυστηροί κανόνες σε «ορισμένες περιοχές». Τα παμπ και τα καφέ σε πέντε περιφέρειες της Σκωτίας έκλεισαν από την Παρασκευή για διάστημα λίγο μεγαλύτερο των δύο εβδομάδων.

Η κατάσταση επιδεινώνεται και στη Γαλλία, με νέο ρεκόρ σχεδόν 27.000 κρουσμάτων σε 24 ώρες, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, Σάββατο, το βράδυ. Το επιστημονικό συμβούλιο της κυβέρνησης δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιβληθούν νέα τοπικά lockdown, «αν είναι απαραίτητο».

Η Ισπανία από την πλευρά της κήρυξε την Παρασκευή κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης στην περιοχή της Μαδρίτης για να επιχειρήσει να σταματήσει την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων (+10.000 καθημερινά κατά μέσο όρο τις τελευταίες ημέρες), επαναφέροντας ένα μερικό lockdown στην πρωτεύουσα που είχε ακυρωθεί την προηγουμένη από τη δικαιοσύνη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξανάρχισε ήδη από χθες, Σάββατο, από τον Λευκό Οίκο την προεκλογική εκστρατεία για τις προεδρικές εκλογές, την οποία είχε διακόψει εξαιτίας της μόλυνσής του με Covid-19. Εμφανίσθηκε μπροστά σε μερικές εκατοντάδες οπαδούς του που φορούσαν μάσκες. «Πάω καλά!», τους είπε όλος χαμόγελα.

Λίγο αργότερα, ο γιατρός του διαβεβαίωσε με μια ανακοίνωση πως ο πρόεδρος «δεν θεωρείται πλέον πως υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσει» τον ιό σε άλλα πρόσωπα. Τεστ έδειξαν πως «δεν υπάρχει πλέον ένδειξη ενεργής αντιγραφής του ιού» και πως το ιικό φορτίο του Τραμπ «μειώνεται». Ο δρ. Σον Κόνλεϊ, ο οποίος έχει επικριθεί τις τελευταίες ημέρες ότι δημιουργούσε σύγχυση στην ενημέρωση για την κατάσταση του προέδρου, διευκρίνισε πως ο ασθενής του δεν έχει πυρετό και τα συμπτώματα που είχε «βελτιώθηκαν».

Ο ρεπουμπλικανός υποψήφιος θα πραγματοποιήσει την ερχόμενη εβδομάδα προεκλογικές συγκεντρώσεις με εντατικό ρυθμό: Φλόριντα τη Δευτέρα, Πενσιλβάνια την Τρίτη, Αϊόβα την Τετάρτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις του αντιπάλου του, του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν, η επόμενη τηλεμαχία του με τον οποίο ματαιώθηκε.