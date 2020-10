Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1 για Χρυσή Αυγή: ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ότι μπορούσε για “να πέσουν στα μαλακά”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οργισμένη αντίδραση του Κυβ. Εκπροσώπου για το πρωοτσέλιδο της "Αυγής". Τι λέει για την Τουρκία, τον κορονοϊό, τα έκτακτα μέτρα και την στήριξη νοικοκυριών κι επιχειρήσεων.

«Όλοι οι Έλληνες ένιωσαν ανακούφιση και μια πίστη στην Δικαιοσύνη μετά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Το σύνθημα δεν είναι αθώοι ταυτίστηκε με την οργή απέναντι σε νεοναζιστικά μορφώματα. Επί Σαμαρά και Μητσοτάκη παραπέμφθηκαν και καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της Χρυσής Αυγής. Είναι απαράδεκτη και πολύ χαμηλού επιπέδου στιγμή για την “Αυγή” το πρωτοσέλιδο της. Θα είναι μια μαύρη στιγμή στην ιστορία του εντύπου αλλά και γενικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διολισθαίνει ξανά από κόμμα διεκδίκησης της εξουσίας σε μονοψήφια ποσοστά», είπε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Αντιδρώντας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Αυγή” για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, με τις φωτογραφίες των κ. Μητσοτάκη και Σαμαρά και τίτλο “Δεν είναι αθώοι”, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στην Δικαιοσύνη επί Κυβερνήσεως Σαμαρά και καταδικάστηκαν επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Επί 4,5 χρόνια η δίκη δεν κύλησε με τον ρυθμό που έπρεπε. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρησιμοποιούσε τις ψήφους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής σε κομβικά σημεία της νεότερης ιστορίας της χώρας, συμπράττοντας με την Χρυσή Αυγή όταν ήταν στην αντιπολίτευση χρησιμοποίησε την Χρυσή Αυγή για να ρίξει την Κυβέρνηση Σαμαρά, τότε που ο Σταύρος Δήμας έλεγε ότι δεν ήθελε να εκλεγεί ΠτΔ με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής.. Όταν έγινε Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποίησε την Χρυσή Αυγή σε διάφορες περιπτώσεις».

Το πρωτοσέλιδο προκάλεσε απο το Σάββατο την αντίδραση τόσο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όσο και της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωση της με τίτλο «Ο Γκέμπελς στην Κουμουνδούρου», αναφέρει «Φυλακίστηκαν με κυβέρνηση Σαμαρά. Καταδικάστηκαν με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετώντας πρακτικές Γκέμπελς επιχειρεί να κάνει το άσπρο- μαύρο όταν ακομη και πρώην υπουργοί τους καταγγέλλουν μεθοδεύσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής. Για να βγουν από τη δεινή θέση καταφεύγουν στη λάσπη. Το μόνο που καταφέρνουν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να πείθουν ολο και περισσότερο οτι η θέση τους είναι στο περιθώριο».

Μαθητές του Γκέμπελς. Αυτοί που «έκαναν παιχνίδια» με τη ΧΑ και μείωσαν τις ποινές της καταγγέλλουν @kmitsotakis & @samaras_antonis που την οδήγησαν στην Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση! Αυτοί που οφείλουν να απολογούνται παριστάνουν τους τιμητές! Στην Αυγή έδυσε η Δημοκρατία. pic.twitter.com/PR12BUEfi5 — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) October 10, 2020

Σε ότι αφορά το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια που κάνει η αντιπολίτευση προκαλεί μια σύγχυση. Εάν νομοθετήσουμε κάτι, δεν θα αφορά αναδρομικά την δίκη της Χρυσής Αυγής η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ότι μπορούσε για να πέσουν στα μαλακά», προσθέτοντας ότι «δεν εξαντλείται το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είναι θέμα Δημοκρατίας. Σαν χώρα αντέξαμε σε 10 χρόνια κρίσης να βάλουμε στην άκρη αυτά τα μορφώματα και τώρα θυσιάζουμε για αυτήν την όποια πολιτική συναίνεση υπήρχε».

Για την Ελένη Ζαρούλια

Αναφορικά με τον επιδιωκόμενο διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στην Βουλή, με πλαστές βεβαιώσεις που κατέθεσε η σύζυγος του Νίκου Μιχαλολιάκου, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «κανένα ρουσφέτι δεν έγινε σε ότι αφορά τον διορισμό της κ. Ζαρούλια. Όταν έγινε γνωστή η πρόθεση να προχωρήσει αυτός ο ο διορισμός, ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση αντέδρασαν το ίδιο βράδυ».

Για την οικονομία

Σε ότι αφορά την πορεία της οικονομίας, σε σχέση και με την κρίση του κορονοϊού, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι υπήρξε αύξηση της ανεργίας, η οποία δεν ήταν όσο μεγάλη σε άλλες χώρες, καθώς υπήρξαν μέτρα ενίσχυσης των επιχειρήσεων και των εργαζόμενων κι έτσι η άνοδος της ανεργίας ήταν «ελεγχόμενη», ενώ σημείωσε ότι υπάρχουν ακόμη 6,8 δις ευρώ με τα οποία θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί ένα δεύτερο κύμα απολύσεων, μέσω της στήριξης επιχειρήσεων και θέσεων απασχόλησης, ενώ θα βοηθηθούν και όλες οι ευάλωτες κατηγορίες, όπως οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι. Ακόμη, ανέφερε ότι υπάρχει πρόνοια και για τους ευάλωτους δανειολήπτες, μέσω του προγράμματος «Γέφυρα» και άλλων πολιτικών.

Για τον κορονοϊό

Η κόπωση είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και μας απασχολεί. Το ζήτημα δεν είναι η λήψη νέων μέτρων, αλλά η τήρηση των υφιστάμενων μέτρων, ώστε όχι απλώς να σταθεροποιήσουμε τον αριθμό των κρουσμάτων, όπως συμβαίνει τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά και να τα μειώσουμε, ώστε να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και η αναμενόμενη αύξηση της πίεσης στο σύστημα υγείας, λόγω και της συνύπαρξης του κορονοϊού με τις εποχικές ιώσεις.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος είπε ότι το σύστημα υγείας ενισχύεται διαρκώς, προστίθενται νέες κλίνες ΜΕΘ, ωστόσο το ζήτημα είναι η τήρηση των μέτρων από τους πολίτες. Εμείς θα κάνουμε τεστ όπου χρειάζεται.

Για την Τουρκία και τα Βαρώσια

Το πλέγμα των δικών μας επιχειρημάτων δεν είναι της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά της Ευρώπης, απέναντι στο οποίο είναι οι κινήσεις της Τουρκίας στα Βαρώσια, γι΄ αυτό και ο Ερντογάν θα βρει απέναντι του και την Γερμανία και όλες τις χώρες.

Το θέμα είναι να ξεκινήσουν οι διερευνητικές επαφές, εμείς καλούμε διαρκώς την Τουρκία για να συνεχιστεί ο διάλογος από εκεί που είχε σταματήσει. Για δε τις προκλήσεις στο Κυπριακό, το θέμα θα τεθεί στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και από την Κύπρο και από την Ελλάδα.