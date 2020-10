Κοινωνία

Συνθήματα και τρικάκια στο σπίτι του Άρη Πορτοσάλτε (εικόνες)

Το γεγονός γνωστοποίησε ο δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο twitter. Την επίθεση καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Συνθήματα έγραψαν στους τοίχους της πολυκατοικίας που μένει ο Άρης Πορτοσάλτε άγνωστοι, οι οποίοι πέταξαν και τρικάκια στον χώρο της εισόδου.



Το περιστατικό καταδίκασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας, ο οποίος έγραψε στο twitter: «Η αποψινή επίθεση στο σπίτι του @ArisPortosalte είναι επίθεση στην ελευθερία της έκφρασης αλλά και στην οικογενειακή εστία. Την καταδικάζουμε. Καμία ενέργεια που επιχειρεί να φιμώσει και να τρομοκρατήσει δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας».