Nations League: Νίκη κόντρα στην Μολδαβία θέλει η Εθνική

Τη Μολδαβία αντιμετωπίζει απόψε (11/10, 21:45) στο ΟΑΚΑ η Εθνική ομάδα, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 3ου ομίλου στη League C.

Μετά τις δυο επιτυχείς εκτός έδρας εξορμήσεις και τους 4 βαθμούς που αποκόμισε σε Σλοβενία (0-0 στη Λιουμπλιάνα) και Κόσοβο (2-1 στην Πρίστινα), το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έχει την ευκαιρία για το «2Χ2», καθώς την προσεχή Τετάρτη (14/10) θα υποδεχθεί και το Κόσοβο.

Μοναδικός στόχος για παίκτες και τεχνική ηγεσία είναι οι δύο νίκες, που αν επιτευχθούν θα φέρουν ακόμη πιο κοντά το στόχο της πρώτης θέσης και της ανόδου στην παραπάνω ευρωπαϊκή Λίγκα. Η Μολδαβία προέρχεται από το βαρύ 0-6 απέναντι στην Ιταλία, σε φιλικό αγώνα.

Η Εθνική, από την πλευρά της, επίσης έχασε (1-2) στο Κλάγκενφουρτ απέναντι στην Αυστρία. Ο εκλέκτορας της ομάδας, Τζον Φαν΄τ Σιπ, μετά τον Μασούρα εξαίρεσε και τον επίσης τραυματία Μπακάκη αλλά επιστρέφει ο Πέλκας, που δεν είχε ταξιδέψει με την αποστολή στην Αυστρία καθώς έπρεπε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στη Φενέρμπαχτσε.

Στον φιλικό, απέναντι σε έναν αντίπαλο παραπλήσιας δυναμικότητας η ελληνική ομάδα ήταν μέτρια κι έδειξε μειονεκτήματα σε αμυντική κι επιθετική λειτουργία, τα οποία ο Φαν΄τ Σιπ θα πρέπει να διορθώσει άμεσα.

Η ελληνική ομάδα παρατάχθηκε βέβαια με «πειραματικό», ωστόσο η τελευταία δοκιμή έδειξε προβλήματα στην ομοιογένεια, όπως επίσης σε αμυντική κι επιθετική λειτουργία. «Βλέπω πράγματα που εφαρμόζονται, αλλά είναι συνεχής διαδικασία. Σε κάποιους αγώνες, όντως δεν βλέπουμε το επιθυμητό επίπεδο», παραδέχθηκε ο Ολλανδός προπονητής στην συνέντευξη Τύπου.



Αναφορικά με κενό που δημιουργεί η απουσία του έμπειρου Μπακάκη στο δεξί άκρο της άμυνας; «Δεν με ανησυχεί αυτό. Έχουμε τον Σβάρνα, τον Χατζηδιάκο, τον Λαμπρόπουλο, τον Ρότα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα», θεωρεί ο Φαν΄τ Σιπ.

Την αποστολή της Εθνικής ομάδας συγκροτούν οι, Διούδης, Βλαχοδήμος, Μπάρκας, Ρότα, Σβάρνας, Λαμπρόπουλος, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Τζαβέλας, Γιαννούλης, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Ζέκα, Μπουχαλάκης, Λυκογιάννης, Λημνιός, Πέλκας, Μπακασέτας, Τζόλης, Φούντας, Μάνταλος, Κουλούρης, Φορτούνης και Παυλίδης.