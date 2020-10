Πολιτική

Μηταράκης στον ΑΝΤ1: πρόκληση οι δομές προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα

Τι είπε για τα νέα κλειστού τύπου κέντρα κράτησης, τις ροές και τον κορονοϊό, τον καταυλισμός του Καρά Τεπέ, τις ΜΚΟ και την στάση της Τουρκίας.

«Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τέσσερα προβλήματα όταν αναλάβαμε πριν από εννέα μήνες, τις προσφυγικές ροές, την συμφόρηση στα νησιά, τον κορονοϊό και την κατάσταση στην ηπειρωτική Ελλάδα», είπε ο Νότης Μηταράκης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι «Οι ροές έχουν μειωθεί κατά 75%, αν εξαιρέσουμε το πρώτο δίμηνο η μείωση είναι 90%, άρα δεν αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα που είχαμε από το 2015 και τα επόμενα χρόνια. Είχαμε 40.000 ανθρώπους στα νησιά και έχουμε μειώσει τον αριθμό κατά 17.000 και προχωράμε μέχρι τα Χριστούγεννα σε μεγάλη αποσυμφόρηση των νησιών. Σε ότι αφορά τον κορονοϊό είχαμε συνολικά 750 κρούσματα και μόνο έναν νεκρό, δεν είχαμε μεγάλη διασπορά στις δομές, δεδομένων των συνθηκών».

Προσέθεσε ότι «η μεγάλη πρόκληση είναι τώρα στην ηπειρωτική Ελλάδα», λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι 67 ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο θα κλείσουν έως το τέλος του έτους, θα περιοριστούν οι 32 32 υφιστάμενες δομές και θα ενισχυθούν όσες διατηρηθούν, ενώ διαρκώς εντείνεται ο ρυθμός των απελάσεων και των προωθήσεων σε άλλες χώρες».

«Η δομή του Καρά Τεπέ θα διατηρηθεί έως το καλοκαίρι του 2021, θα υπάρξει μέριμνα για ενίσχυση των υποδομών της. Στην πρώτη βροχή επηρεάστηκαν 70 σκηνές από τις 1.100, έχει ήδη υπάρξει μέριμνα για τις περιοχές που επηρεάστηκαν από την κακοκαιρία. Έχει μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των διαμενόντων, σε σχέση με τον πληθυσμό της Μόριας. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα ανακοινώνονται έργα ύψους 5,5 εκ ευρώ για την ενίσχυση της δομής ενόψει του χειμώνα. Θα μετακινηθούν εκεί κάποια κοντέινερ. Δεν θα έχουμε το πρόβλημα του περσινού χειμώνα που είχαμε 21.000 ανθρώπους στην Μόρια», σημείωσε ο Υπ. Μετανάστευσης.

Ο κ .Μηταράκης είπε ότι έχει ήδη υπάρξει χρηματοδότηση της ΕΕ για τις νέες κλειστές και ελεγχόμενες δομές σε τρία νησιά και ότι σε αυτές θα υπάρχουν μέτρα ασφαλείας που απαιτούνται για τους διαμένοντες και τις τοπικές κοινωνίας και θα διασφαλίζονται και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Για την Τουρκία και τις ΜΚΟ

Ο Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου σημείωσε ότι «είναι πολύ πιθανό να έχουμε μια δεύτερη προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευθεί τον ανθρώπινο πόνο και να προωθήσει μέσω λαθροδιακινητών προσφυγικό πληθυσμό προς την Ευρώπη μέσω της χώρας μας»

Συμπλήρωσε ότι «η Ελλάδα προστατεύει τα σύνορα της με βάση το διεθνές δίκαιο και έχει καταφέρει μεγάλο πλήγμα στους λαθροδιακινητές που έχουν χάσει φέτος 100 εκ. ευρώ, ενώ και οι οργανώσεις που συχνά καταγγέλλουν push back είναι ελεγχόμενες. Όσο η Ελλάδα φυλάσσει τα σύνορα της, όσοι στηρίζονται στο προσφυγικό για να επιβιώσουν, δέχονται ισχυρό πλήγμα».

«Όσο η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις, ενισχύεται η θέση της Ελλάδας», ανέφερε ο κ. Μηταράκης, λέγοντας ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπορούν να συνεχίσουν τον διάλογο, εφόσον συντρέχουν οι σωστές συνθήκες.

Για την Χρυσή Αυγή και την "Αυγή"

«Είναι ημέρα ντροπής για την «Αυγή» και τους μετόχους της. Η Νέα Δημοκρατία έχασε από τις ψήφους του ΣΥΡΙΖΑ και της Χρυσής Αυγής, κατά παράβαση του πνεύματος του Συντάγματος σε ότι αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ η δίκη δεν «έτρεξε» με τους ρυθμούς που έπρεπε και όπως καταγγέλλει και ο Σταύρος Κοντονής άλλαξε και ο Ποινικός Κώδικας. Η δίκη ξεκίνησε επί Κυβερνήσεως Σαμαρά και ολοκληρώθηκε επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη», είπε ο κ. Μηταράκης, σχολιάζοντας το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, ενώ σε ότι αφορά τον διορισμό της Ελένης Ζαρούλια στην Βουλή είπε ότι έγινε κατ΄ εφαρμογή του Κανονισμού της Βουλής και όταν αποδείχθηκε ότι είναι παράνομος, ακυρώθηκε»