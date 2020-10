Οικονομία

Βρούτσης: Οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται

Υπογράφονται οι υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν το πλαίσιο της πληρωμής των αναδρομικών στους συνταξιούχους.

Τη Δευτέρα υπογράφονται δύο υπουργικές αποφάσεις οι οποίες καθορίζουν το πλαίσιο της πληρωμής των αναδρομικών στους συνταξιούχους, δήλωσε ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Όπως υπενθύμισε, ο κ. Βρούτσης μιλώντας στο Mega, το πλήθος των συνταξιούχων που θα τα λάβουν είναι 1,1 εκατομμύριο και το σύνολο της καταβολής ανέρχεται σε 1,4 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τον υπουργό Εργασίας, τα αναδρομικά θα καταβληθούν μαζί με τις κύριες και τις επικουρικές συντάξεις, από τις 22 ή 23 Οκτωβρίου έως τις 29 Οκτωβρίου, για να αποφευχθεί ο συνωστισμός, λόγω του κορονοϊού. Διευκρίνισε δε ότι τα ποσά αυτά είναι μη συμψηφιστέα με βεβαιωμένες οφειλές, ανεκχώρητα, ακατάσχετα και δεν θα γίνει παρακράτηση φόρου.

Παράλληλα, ο κ. Βρούτσης ξεκαθάρισε ότι όλοι οι κληρονόμοι θα λάβουν τα αναδρομικά που δικαιούνται, επισημαίνοντας ότι οι υπουργικές αποφάσεις, που θα εκδοθούν, προβλέπουν συγκεκριμένη διαδικασία. «Ετοιμαζόμαστε στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) να διαμορφώσουμε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα, έτσι ώστε με ηλεκτρονικό τρόπο και όχι με χειρόγραφες αιτήσεις να υποβάλουν αίτηση, όσοι είναι δικαιούχοι κληρονόμοι των συγκεκριμένων ποσών και, μετά τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, θα καταβληθούν τα ποσά στο ακέραιο στους κληρονόμους και στο ποσό που τους αναλογεί» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Για να αποφύγουμε το ενδεχόμενο των αμφισβητήσεων σχετικά με το δικαίωμα της είσπραξης των αναδρομικών, καταφεύγουμε στον πιο σύννομο και τον πιο διαφανή τρόπο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που πολύ σύντομα θα λειτουργήσει» σημείωσε ο κ. Βρούτσης.

Ο υπουργός Εργασίας αποσαφήνισε επίσης ότι οι συνταξιούχοι χηρείας, που λαμβάνουν σήμερα το 70% της σύνταξης του θανόντος και δικαιούνται αναδρομικά, θα λάβουν το σύνολο του ποσού που έχει προκύψει και όχι την αναλογία που προβλέπεται ως ποσοστό στη σύνταξη χηρείας, καθώς τα αναδρομικά δεν είναι σύνταξη, αλλά είναι προϊόν κληρονομικού δικαιώματος.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Βρούτσης υπογράμμισε ότι θα γνωστοποιηθεί άμεσα πόσες είναι οι εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, καθώς ετοιμάζεται στον e-ΕΦΚΑ μία ειδική πληροφοριακή μονάδα η οποία θα ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα για τον αριθμό των εκκρεμών συντάξεων. «Θα λύσουμε το θέμα αυτό για πάντα. Ήδη, το πρώτο μεγάλο βήμα - το πιο σημαντικό - που είναι η ψηφιακή σύνταξη "ΑΤΛΑΣ", έχει γίνει» τόνισε ο αρμόδιος υπουργός.