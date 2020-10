Έκρηξη αερίου ισοπέδωσε κτίριο (βίντεο)

Ομάδες διασωστών αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια.

Έκρηξη που προκλήθηκε από διαρροή αερίου ισοπέδωσε ένα κτίριο σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι, μετέδωσε το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB.

Βίντεο από τον τόπο της έκρηξης στην πόλη Αχβάζ, πρωτεύουσα της πλούσιας σε πετρέλαιο επαρχίας Χουζεστάν, δείχνει ομάδες διασωστών να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια ενός διώροφου κτιρίου κατοικιών που βρισκόταν κοντά σε αγορά.

