Κοινωνία

Γονείς και κόρη συνελήφθησαν για μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών

Η μητέρα φέρεται ως μέλος μεγάλου κυκλώματος. Τι αναφέρουν οι πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Αντρόγυνο και η κόρη τους συνελήφθησαν για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών που αποκάλυψαν οι διωκτικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Αστυνομικοί έκαναν «φύλλο και φτερό» το σπίτι τους στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης, όπου εντόπισαν 1,5 κιλό ηρωίνη και πάνω από 1 κιλό ακατέργαστη κάνναβη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για μία 52χρονη, η οποία χαρακτηρίζεται από την Αστυνομία ως «σημαντικό στέλεχος κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών ουσιών», τον 58χρονο σύζυγό της και την 28χρονη θυγατέρα τους.

Ο σύζυγος και η θυγατέρα χαρακτηρίζονται ως συνεργοί της.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης που τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδικό ανακριτή, αρμόδιο για θέματα ναρκωτικών.