Κόσμος

Ναγκόρνο Καραμπάχ: Βομβαρδισμοί και αλληλοκατηγορίες για παραβίαση της εκεχειρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκροί από βομβαρδισμούς στην πόλη Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν. Οι Αζέροι κατηγορούν τις αρμενικές δυνάμεις.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που έπληξαν την πόλη Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν, ανακοίνωσε σήμερα η αζερινή διπλωματία κατηγορώντας τις αρμενικές δυνάμεις, παρά την ανθρωπιστική εκεχειρία που υποτίθεται πως βρίσκεται σε ισχύ στη σύγκρουση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ.

«Νέα πυραυλική επίθεση από τις αρμενικές δυνάμεις σε κατοικημένη ζώνη στην Γκάντζα, τη δεύτερη πόλη του Αζερμπαϊτζάν, επτά νεκροί και 33 τραυματίες», ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών στον λογαριασμό του στο Twitter και δημοσιοποίησε φωτογραφίες από καταστροφές.

Το υπουργείο Άμυνας της αυτονομιστικής περιφέρειας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ διέψευσε στη συνέχεια πως βομβάρδισε την Γκάντζα. «Είναι απόλυτο ψέμα», δήλωσε και διαβεβαίωσε πως «σέβεται τη συμφωνία ανθρωπιστικής κατάπαυσης του πυρός» ενώ κατηγόρησε την αζερινή πλευρά ότι έπληξε «το Στεπανακέρτ, το Χαντρούτ, το Μαρτούνι και άλλες κατοικημένες ζώνες».

Η πρωτεύουσα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το Στεπανακέρτ, έγινε στόχος πληγμάτων στη διάρκεια της περασμένης νύκτας, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί και έκαναν λόγο για τρία έως τέσσερα κύματα βομβαρδισμών ακολουθούμενα από περίπου 10 εκρήξεις.

Μια ανθρωπιστική εκεχειρία για να επιτραπεί η ανταλλαγή των σορών στρατιωτών και αιχμαλώτων τέθηκε σε ισχύ χθες, Σάββατο, το μεσημέρι (11:00 ώρα Ελλάδας), όμως τα δύο στρατόπεδα αλληλοκατηγορούνται ότι δεν την τηρούν.