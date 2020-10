Πολιτική

Κασιδιάρης για δίκη Χρυσής Αυγής: καταπατήθηκαν τα ανθρώπινα δικαιώματα (βίντεο)

Τι λέει για τους πολιτικούς και τους πολίτες, την πορεία της υπόθεσης, την Εισαγγελέα και το μέλλον του.

Σε δήλωση του, για τις εξελίξεις στην δίκη της Χρυσής Αυγής, την στάση της Εισαγγελέως και την ετυμηγορία του Εφετείου, που τον έκρινε ένοχο ως διευθυντή εγκληματικής οργάνωσης, ο Ηλίας Κασιδιάρης αναφέρει ότι υπήρξε καταπάτηση κάθε τεκμηρίου αθώοτητας αλλά και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των κατηγορουμένων, αντιδρά για την καταδίκη και την επιβολή ποινών σε όσους κάθισαν στο εδώλιο και στρέφεται κατά του πολιτικού κόσμου.

Τονίζει δε εμφατικά, ρίχνοντας λάδι στην φωτιά της αντιπαράθεσης για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και την μη στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι αντιμετώπισε ανάλογες διώξεις στο παρελθόν και ότι παρά ταύτα κατάφερε να εκλεγεί βουλευτής "και μεσα απο την φυλακή".

Μεταξύ άλλων, στην δήλωση του, ο καταδικασμένος απο το Εφετείο, πρώην βουλευτής της Χρυσής Αυγής, αναφέρει "θα επαναλάβω όσα είπε η εισαγγελέας της έδρας, που πρότεινε την αθώωσή μου για ΟΛΑ τα αδικήματα που περιλαμβάνει το κατηγορητήριο. Όμως, το τεκμήριο της αθωότητας καταπατήθηκε πλήρως και με σκαιότατο τρόπο από ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Αντιμετώπισα ανάλογες διώξεις και πριν από λίγα χρόνια και τις αντιμετώπισα με επιτυχία, καθώς κατάφερα να εκλεγώ βουλευτής και μέσα από τη φυλακή".

Σε άλλο σημείο της δήλωσης του, αναφέρει "Είναι ανεπίτρεπτο να στοχοποιούνται και να πλήττονται οικογένειες, να πηγαίνουν στη φυλακή αθώοι άνθρωποι που έχουν μικρά παιδιά ή ηλικιωμένους γονείς να φροντίσουν. Αυτές οι διαδικασίες είναι ανήθικες και ξεφεύγουν από το πλαίσιο της πολιτικής διαμάχης".