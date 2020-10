Κοινωνία

Τον έπιασαν με... αρχαία, όπλα και ναρκωτικά (εικόνες)

Τα αρχαία αντικείμενα θα σταλούν σε αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού.

Αρχαία αντικείμενα , όπλα και ναρκωτικά είχε στο σπίτι του ένας Έλληνας που συνελήφθη μετά απο συντονισμένες έρευνες αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Σερρών, το βράδυ της Παρασκευής, στη Ν. Μπάφρα.

Εντοπίσθηκαν 224 αρχαία νομίσματα, δύο δαχτυλίδια και ένα μαρμάρινο σκεύος διαφόρων χρονολογικών περιόδων. Επίσης βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια, δενδρύλλια κάνναβης και πάνω από 49 κιλά λαθραίου καπνού

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων, της νομοθεσίας περί όπλων, περί ναρκωτικών και του τελωνειακού κώδικα.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν :

224 ασημένια και χάλκινα αρχαία νομίσματα διαφόρων χρονολογικών περιόδων,

2 δαχτυλίδια των Ελληνιστικών και Οθωμανικών χρόνων και

ένα μαρμάρινο γουδί ύψους 30 εκατοστών των μεταβυζαντινών χρόνων.

Επιπλέον βρέθηκαν ποσότητες κατεργασμένου και ακατέργαστου λαθραίου καπνού συνολικού βάρους 49 κιλών και 446 γραμμαρίων,

5 δενδρύλλια κάνναβης,

ποσότητα κάνναβης βάρους 437 γραμμαρίων,

1 πιστόλι,

1 πιστόλι και 1 περίστροφο κρότου,

231 φυσίγγια κρότου – αερίου,

1 μαχαίρι συνολικού μήκους 33 εκατοστών,

2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

1 φορητός πομποδέκτης ασύρματης επικοινωνίας,

2 σωλήνες εκτόξευσης φωτοβολίδων και

9 φωτοβολίδες.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.