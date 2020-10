Ταϊλάνδη: πολύνεκρη σύγκρουση τρένου με λεωφορείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα, ενώ πολλοί είναι και οι τραυματίες. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ταϊλάνδη, όταν ένα λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο, περίπου 50 μίλια έξω από τη Μπανγκόκ.

Το λεωφορείο με 65 επιβάτες κατευθυνόταν σε βουδιστικό ναό στην επαρχία Τσακοενγκσάο υπό έντονη βροχόπτωση, όταν συνέβη το δυστύχημα, στις 8 το πρωί (τοπική ώρα).

Το λεωφορείο, σύμφωνα με μαρτυρίες, επιχείρησε να διασχίσει τις σιδηροδρομικές γραμμές, όμως ο οδηγός δεν αντιλήφθηκε το τρένο που πλησίαζε με μεγάλη ταχύτητα.

«Μέχρι στιγμής ο απολογισμός των θυμάτων ανέρχεται σε 17», δήλωσε ο επικεφαλής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, ενώ ο κυβερνήτης της επαρχίας έκανε λόγο και για 29 τραυματίες.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το λεωφορείο ανετράπη και αποκολλήθηκε η οροφή του.

At least 17 people died on early Sunday when a train collided with a bus in Thailand, according to officials.



65 people were on board the tour bus when it crossed the railway track during rain pic.twitter.com/Q1Q62wuOQq