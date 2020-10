Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: “Μαύρο” Σαββατοκύριακο με πολλούς θανάτους στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εχασαν την μάχη με τον κορονοϊό και άλλοι άνθρωποι στην χώρα. Ανησυχία για την κατάσταση στις ΜΕΘ.

Μεγαλώνει η λίστα με τους νεκρούς στην Ελλάδα, από επιπλοκές του νέου κορονοϊου, καθώς ακόμα τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες ώρες.

Συγκεκριμένα, ένας 71χρονος κατέληξε σήμερα το πρωί στον Ευαγγελισμό, ενώ νοσηλευόταν διασωληνωμένος και είχε διακομιστεί στη ΜΕΘ από το νοσοκομείο Αγία Όλγα στις 27 Σεπτεμβρίου. Προηγουμένως, ένας 59χρονος κατέληξε στη ΜΕΘ του Ασκληπίειου Βούλας, έχοντας εισαχθεί στο νοσοκομειο από τις 4 Οκτωβρίου. Επιπλέον, ένας 70χρονος απεβίωσε στο Σισμανόγλειο και μια 88χρονη έχασε τη ζωή της στην Παμμακάριστο.

Σημειώνεται πως το απόγευμα του Σαββάτου, ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε πως το σύνολο των νεκρών στη χώρα λόγω της λοιμωξης που προκαλεί ο κορoνοϊός, ανερχόταν στους 436, ενώ μέχρι αργά το βράδυ του Σαββάτου είχαν χάσει την ζωή του ακόμα τρεις άνθρωποι από επιπλοκές της νόσου.

Ωστόσο, στο κόκκινο παραμένει η Αττική με την κατάσταση στις ΜΕΘ να είναι οριακή, ενώ ανησυχία προκαλεί και η αύξηση του αριθμού των διασωληνωμένων κυρίως στο Λεκανοπέδιο.