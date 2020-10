Life

Ελεονώρα Ζουγανέλη: Ο γάμος στις Σπέτσες και το νυφικό που επέλεξε (εικόνες)

Η αγαπημένη τραγουδίστρια παντρεύτηκε με τον εκλεκτό της καρδιάς της Σπύρο Δημητρίου.

Ο γάμος της τραγουδίστριας Ελεονώρας Ζουγανέλη, με τον εκλεκτό της καρδιάς της Σπύρο Δημητρίου, έκλεψε τα φώτα της δημοσιότητας αυτό το Σαββατοκύριακο, με την Ελεονώρα να λάμπει μέσα από την δημιουργία της Σίλιας Κριθαριώτη την πιο όμορφη μέρα της ζωής της.



Επέλεξε να ντυθεί στα λευκά στον υπέρλαμπρο γάμο της στις Σπέτσες με δημιουργία CELIA KRITHARIOTI. Το υπέροχο ολόλευκο νυφικό αποτελούνταν από μεταξωτό ταφτά και κουάφ κεντημένη στο χέρι από κρύσταλλα Swarovski σε απαλό γαλάζιο και crystal.

Στο pre-wedding party η Ελεονώρα Ζουγανέλη επέλεξε επίσης ένα Celia Kritharioti Couture νυφικό από γαλλική δαντέλα με ένα open back σχέδιο, μαγνητίζοντας τους καλεσμένους.





Το μυστήριο τελέστηκε το μεσημέρι στο γραφικό και παραθαλάσσιο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου στη Ζωγεριά στις Σπέτσες, με το ζευγάρι να φτάνει με καΐκι στο χώρο της τελετής. Πρώτα φυσικά έφτασε ο γαμπρός και ακολούθησε η νύφη λίγη ώρα αργότερα.

Μετά το τέλος του γάμου, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Σπύρος Δημητρίου κατευθύνθηκαν προς την άμαξα που τους περίμενε, προκειμένου να τους μεταφέρει στο χώρο της δεξίωσης.

Εκεί οι νεόνυμφοι, οι συγγενείς τους και οι λιγοστοί καλεσμένοι διασκέδασαν με τη ψυχή τους.