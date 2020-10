Πολιτική

Δένδιας: Η Τουρκία καλείται να αποδείξει ότι επιδιώκει ειλικρινά τον διάλογο

Στο τραπέζι οι κυρώσεις κατά της Τουρκίας. Τι είπε για την επίσκεψη Πομπέο, τις σχέσεις με την Βόρεια Μακεδονία και την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή.

«H Τουρκία καλείται να αποδείξει ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι επιδιώκει ειλικρινά τον διάλογο, δηλαδή εγκαταλείπει τις παράνομες ενέργειές της, εκβιασμούς και απειλές», επισημαίνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε συνέντευξη του στον 'Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής', ενώ παράλληλα υπογραμμίζει ότι η προσήλωση στη διεθνή νομιμότητα «δεν μπορεί να είναι ούτε στιγμιαία ούτε μονοδιάστατη, πρέπει να είναι γενική και διαρκής».

Όπως αναφέρει ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα υποδέχθηκε ως ένα πρώτο βήμα προς την αποκλιμάκωση την απόσυρση του Όρουτς Ρέις, ενώ «μένει να φανεί αν η προσωρινή διακοπή των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην Ανατολική Μεσόγειο θα γίνει μόνιμη».

«Ωστόσο, η απόφαση για μερικό άνοιγμα του παραλιακού μετώπου των Βαρωσίων, κατά κατάφωρη παράβαση των ψηφισμάτων του ΣΑΗΕ, αλλά και οι Navtex που εξέδωσαν για ασκήσεις ανήμερα την 28η Οκτωβρίου, κάθε άλλο παρά συμβάλλουν στην αποκλιμάκωση», τονίζει χαρακτηριστικά. «Τέτοιου είδους προκλήσεις δυναμιτίζουν το κλίμα σε μία κρίσιμη περίοδο. Εμείς επιδιώκουμε τον διάλογο, ωστόσο η συνέχεια θα εξαρτηθεί από τις πράξεις της τουρκικής πλευράς».

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρει πως η Ελλάδα έχει δηλώσει ότι προσβλέπει στην έναρξη των διερευνητικών επαφών. «Ο επόμενος γύρος θα γίνει στην Τουρκία που θα πρέπει να προτείνει και ημερομηνίες».

«Έχουμε καταστήσει εξίσου σαφές ότι η επανέναρξη του διαλόγου θα γίνει στο σαφώς οριοθετημένο πλαίσιο των διερευνητικών επαφών που διακόπηκαν με ευθύνη της Τουρκίας το 2016. Δηλαδή επί της μοναδικής μας διαφοράς: της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ», τονίζει και προσθέτει ότι αυτό καταγράφηκε στα συμπεράσματα της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής όπου για πρώτη φορά που σε ένα επίσημο έγγραφο της Ε.Ε. αναφέρεται με τόσο κατηγορηματικό τρόπο στο αντικείμενο των διερευνητικών επαφών.

Ερωτηθείς σχετικά με πιθανή συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογό του, ο κ. Δένδιας υπενθυμίζει ότι πραγματοποίησε σύντομη συνάντηση με τον Τούρκο ομόλογο του στην Μπρατισλάβα, όμως για να υπάρξει διμερής συνάντηση θα χρειαστεί να γίνουν ακόμα κάποια βήματα, ενώ προσθέτει πως αυτή τη στιγμή προέχει η έναρξη των διερευνητικών.

Σχετικά με τη συμφωνία στο NATO για μηχανισμό αποφυγής εντάσεων, ο υπουργός Εξωτερικών εξηγεί ότι «αφορά σε μέτρα τεχνικού χαρακτήρα, στην οποία ρητά αναφέρεται η ανάγκη πλήρους σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου και της αρχής της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών» και ξεκαθαρίζει ότι στις συζητήσεις με τον κ. Στόλτενμπεργκ η ελληνική πλευρά κατέστησε σαφές ότι οι απειλές πολέμου και οι συνεχείς προκλήσεις δεν προέρχονται από μια τρίτη χώρα, αλλά από ένα μέλος του NATO.

«Επαναλάβαμε στον κ. Στόλτενμπεργκ ότι η Συμμαχία δεν μπορεί να κρατά ίσες αποστάσεις πολλώ δε μάλλον όταν ένα μέλος στρέφεται ξεκάθαρα εναντίον του άλλου, διότι έτσι πλήττονται η αξιοπιστία αλλά και η συνοχή της ίδιας της Συμμαχίας. Τέλος, σημειώσαμε ότι τα μέτρα τεχνικού χαρακτήρα δεν επαρκούν από μόνα τους για την αποτροπή κρίσεων, όταν ένα από τα δύο μέρη δεν δεσμεύεται εξίσου στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών, πράγμα που άλλωστε επιβεβαιώνεται και από την προκλητική εμπλοκή της Τουρκίας σε όλες τις συγκρούσεις της ευρύτερης περιοχής μας».

Αναφορικά με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο κ. Δένδιας το χαρακτηρίζει «ένα μήνυμα ενότητας, αλληλεγγύης και αποφασιστικότητας» και αναφέρει ότι «άνοιξε ένα παράθυρο ευκαιρίας». «Υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη των σχέσεων Ε.Ε. -Τουρκίας είναι αμοιβαία επωφελής. Ωστόσο, υπογράμμισε επίσης πως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτή είναι ο οριστικός τερματισμός και η αποφυγή επανάληψης παρανόμων ενεργειών σε βάρος κρατών μελών, δηλαδή της Κύπρου και της Ελλάδας, έναντι των οποίων η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη είναι απαραίτητη».

«Οι κυρώσεις όχι μόνο παραμένουν στο τραπέζι αλλά παίρνουν σάρκα και οστά, καθώς γίνεται ρητή αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου, στα άρθρα 29 και 215 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορούν σε κυρώσεις», σημειώνει. «Αν μέχρι τον Δεκέμβριο η Τουρκία δεν έχει δώσει απτά δείγματα αποκλιμάκωσης και συνεχίσει τις παράνομες ενέργειές της, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα. Η Τουρκία καλείται να αποδείξει ότι εννοεί αυτά που λέει και ότι επιδιώκει ειλικρινά τον διάλογο, δηλαδή εγκαταλείπει τις παράνομες ενέργειές της, εκβιασμούς και απειλές».

Ερωτηθείς σχετικά με την επίσκεψη Πομπέο, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «καταδεικνύει την ολοένα διευρυνόμενη σημασία που αποδίδουν οι ΗΠΑ στον γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδας και στην αξία της ως αξιόπιστου εταίρου και ως πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας σε μία περιοχή κλειδί για την παγκόσμια ασφάλεια» και προσθέτει πως οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ πλέον έχουν αποκτήσει έναν στρατηγικό και μακροπρόθεσμο χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα και επιλογή μας είναι να τις εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο.

Αναφορικά με τις σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία, ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «υπάρχει συνεργασία σε διαφορετικά επίπεδα, προς όφελος της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή των Βαλκανίων», ενώ «η περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών μας σχέσεων εξαρτάται από την πλήρη, συνεπή και με καλή πίστη εφαρμογή της συμφωνίας».

Επισημαίνει ότι έχει συσταθεί ειδική ομάδα στο υπουργείο Εξωτερικών για την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας από τη γείτονα. «Όπως έχουμε επανειλημμένως τονίσει, παρά τη διαφωνία της Νέας Δημοκρατίας, η συμφωνία των Πρεσπών έχει κυρωθεί και έχει τεθεί σε ισχύ».

Τέλος αναφερόμενος στην απόφαση για τη Χρυσή Αυγή, «με την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών επήλθε η Νέμεση στην Ύβρη που η Χρυσή Αυγή συνιστά για το κράτος δικαίου». «Η Χρυσή Αυγή, η οποία επιχείρησε, επί αρκετό καιρό, να αμφισβητήσει τις αντοχές της Δημοκρατίας μας, προκαλώντας το δημόσιο αίσθημα και προσβάλλοντας την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, εισέπραξε τελικά την αποφασιστική απάντηση του κράτους δικαίου. Και αυτό, θεωρώ, είναι εξαιρετικά σημαντικό για την πολύτιμη Δημοκρατία μας», καταλήγει.