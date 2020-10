Οικονομία

Κορονοϊός – Εστίαση: τι αλλάζει από την Δευτέρα

Πόσο μειώνεται η πληρότητα σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του κορονοϊού.

Στο 50% της πληρότητάς της θα λειτουργεί από αύριο η εστίαση, σε όσες περιοχές της χώρας έχουν χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου για τη μετάδοση του κορονοϊού. Ακόμη, οι καθήμενοι περιορίζονται στους 4, προβλέπονται αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, θα παραμένουν κλειστά τα καταστήματα από τις 12 τη νύχτα μέχρι τις 5 το πρωί και προβλέπεται αναλογία τετραγωνικών μέτρων ανά άτομα σε χώρους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημειώνει: «Από αύριο στις περιοχές υψηλού κινδύνου ?covid19.gov.gr/covid-map/ εφαρμόζονται ενδεικτικά: 1) στην εστίαση 50% πληρότητα, 4 καθήμενοι, αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα, 00:00-05:00 κλειστά 2) αναλογία τμ/άτομα σε χώρους μουσείων, αρχαιολογικών χώρων κλπ. @MinDevGR @AdonisGeorgiadi».

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταμπουλίδης τόνισε: «Έχουμε υποχρέωση όλοι μας να οδηγήσουμε τις περιοχές υψηλού επιδημιολογικού φορτίου σε ηπιότερο επίπεδο, προκειμένου να βγούμε από την κρίση με ασφάλεια. Η υπευθυνότητα όλων μας θα κρίνει την απόδοση των μέτρων».