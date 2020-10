Πολιτική

Πολιτικός σάλος για την “Αυγή” και την Χρυσή Αυγή

Θύελλα αντιδράσεων για το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Για «μαύρη σελίδα» κάνει λόγο το Μαξίμου. Τι απαντά ο ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο ανήκει η εφημερίδα. Τι λένε τα άλλα κόμματα.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας "Αυγή", κομματικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αναφέρεται στην Χρυσή Αυγή και τους κ. Μητσοτάκη και Σαμαρα.

«Όλοι οι Έλληνες ένιωσαν ανακούφιση και μια πίστη στην Δικαιοσύνη μετά από την καταδίκη της Χρυσής Αυγής. Το σύνθημα δεν είναι αθώοι ταυτίστηκε με την οργή απέναντι σε νεοναζιστικά μορφώματα. Επί Σαμαρά και Μητσοτάκη παραπέμφθηκαν και καταδικάστηκαν οι υπεύθυνοι της Χρυσής Αυγής. Είναι απαράδεκτη και πολύ χαμηλού επιπέδου στιγμή για την “Αυγή” το πρωτοσέλιδο της. Θα είναι μια μαύρη στιγμή στην ιστορία του εντύπου αλλά και γενικά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος διολισθαίνει ξανά από κόμμα διεκδίκησης της εξουσίας σε μονοψήφια ποσοστά», είπε ο Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι».

Αντιδρώντας στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας “Αυγή” για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής, με τις φωτογραφίες των κ. Μητσοτάκη και Σαμαρά και τίτλο “Δεν είναι αθώοι”, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επεσήμανε ότι «οι άνθρωποι αυτοί οδηγήθηκαν στην Δικαιοσύνη επί Κυβερνήσεως Σαμαρά και καταδικάστηκαν επί Κυβερνήσεως Μητσοτάκη. Επί 4,5 χρόνια η δίκη δεν κύλησε με τον ρυθμό που έπρεπε. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ χρησιμοποιούσε τις ψήφους των βουλευτών της Χρυσής Αυγής σε κομβικά σημεία της νεότερης ιστορίας της χώρας, συμπράττοντας με την Χρυσή Αυγή όταν ήταν στην αντιπολίτευση χρησιμοποίησε την Χρυσή Αυγή για να ρίξει την Κυβέρνηση Σαμαρά, τότε που ο Σταύρος Δήμας έλεγε ότι δεν ήθελε να εκλεγεί ΠτΔ με τις ψήφους της Χρυσής Αυγής.. Όταν έγινε Κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ εργαλειοποίησε την Χρυσή Αυγή σε διάφορες περιπτώσεις».

Σε ότι αφορά το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων, ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «η προσπάθεια που κάνει η αντιπολίτευση προκαλεί μια σύγχυση. Εάν νομοθετήσουμε κάτι, δεν θα αφορά αναδρομικά την δίκη της Χρυσής Αυγής η στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ότι μπορούσε για να πέσουν στα μαλακά», προσθέτοντας ότι «δεν εξαντλείται το θέμα της Χρυσής Αυγής. Είναι θέμα Δημοκρατίας. Σαν χώρα αντέξαμε σε 10 χρόνια κρίσης να βάλουμε στην άκρη αυτά τα μορφώματα και τώρα θυσιάζουμε για αυτήν την όποια πολιτική συναίνεση υπήρχε».

Το πρωτοσέλιδο προκάλεσε από το Σάββατο την αντίδραση τόσο του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, όσο και της ΝΔ, η οποία σε ανακοίνωση της με τίτλο «Ο Γκέμπελς στην Κουμουνδούρου», αναφέρει «Φυλακίστηκαν με κυβέρνηση Σαμαρά. Καταδικάστηκαν με κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το δημοσιογραφικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ υιοθετώντας πρακτικές Γκέμπελς επιχειρεί να κάνει το άσπρο- μαύρο όταν ακόμη και πρώην υπουργοί τους καταγγέλλουν μεθοδεύσεις υπέρ της Χρυσής Αυγής. Για να βγουν από τη δεινή θέση καταφεύγουν στη λάσπη. Το μόνο που καταφέρνουν στον ΣΥΡΙΖΑ είναι να πείθουν όλο και περισσότερο ότι η θέση τους είναι στο περιθώριο».





Σε ανάλογο μήκος κινήθηκε, μιλώντας επίσης στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Πρωινοί Τύποι», ο υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης.

Μαθητές του Γκέμπελς. Αυτοί που «έκαναν παιχνίδια» με τη ΧΑ και μείωσαν τις ποινές της καταγγέλλουν @kmitsotakis & @samaras_antonis που την οδήγησαν στην Δικαιοσύνη ως εγκληματική οργάνωση! Αυτοί που οφείλουν να απολογούνται παριστάνουν τους τιμητές! Στην Αυγή έδυσε η Δημοκρατία. pic.twitter.com/PR12BUEfi5 — Stelios Petsas (@SteliosPetsas) October 10, 2020

Η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ

Απαντώντας στον Στέλιο Πέτσα, ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσος Ηλιόπουλος, σε δήλωση του αναφέρει «Με πρωτοφανή συντονισμό, η Ν.Δ. και οι καλοθελητές της λίστας Πέτσα προσπαθούν να συκοφαντήσουν την «Αυγή», την Αριστερά και τους κοινωνικούς αγώνες για σχέσεις με τους νεοναζί εγκληματίες. Φανερώνουν έτσι ότι το βασικό τους άγχος ποτέ δεν ήταν η καταδίκη των νεοναζί. Δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όταν ο κ. Μητσοτάκης, εν μέσω της διεξαγωγής της δίκης, είχε χαρακτηριστικά πει "η Χ.Α. είναι σαν να μην υπάρχει" και είχε χρησιμοποιήσει ξανά τη θεωρία των δύο άκρων. Δήλωση για την οποία πανηγύριζαν οι υπόδικοι τότε νεοναζί. Δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό από τα συγκροτήματα που συστηματικά ξέπλεναν τους νεοναζί, με στημένα ρεπορτάζ για προστασία ηλικιωμένων στα ΑΤΜ. Η ΝΔ., που βρέθηκε με τους νεοναζί στα συλλαλητήρια κατά της συμφωνίας των Πρεσπών, που λίγες μέρες πριν από την απόφαση διόρισε παράνομα την Ζαρούλια στη Βουλή και που ο γραμματέας της κυβέρνησης Σαμαρά συνομιλούσε με τους Χρυσαυγίτες, καλό θα ήταν να είναι πιο προσεκτική. Ο λαός έχει μνήμη και θυμάται ποιοι ξέπλεναν τους νεοναζί».

ΚΙΝΑΛ: απόδειξη του πανικού του ΣΥΡΙΖΑ

Το Κίνημα Αλλαγής, σε ανακοίνωση του αναφέρει «το σημερινό άθλιο πρωτοσέλιδο της Αυγής, είναι απόδειξη του πανικού του ΣΥΡΙΖΑ. Το στίγμα για τον ΣΥΡΙΖΑ είναι βαρύ, γιατί με τις αλλαγές του στον ποινικό κώδικα δεν στερούνται τα πολιτικά τους δικαιώματα οι νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Ο διχαστικός λόγος συγκεκριμένων κομμάτων δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για να επωασθεί και πάλι το αυγό του φιδιού. Το ζήσαμε και στο παρελθόν. Μία είναι η απαίτηση των δημοκρατικών πολιτών σήμερα. Να κλείσουμε το δρόμο στους νεοναζί. Με πρώτο και άμεσο βήμα την ψήφιση της τροπολογίας μας, που αποκλείει τη συμμετοχή της ηγεσίας της εγκληματικής οργάνωσης στις εκλογές».

Ελληνική Λύση: στημένη αντιπαράθεση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ

Η Ελληνική Λύση, αναφέρει σε ανακοίνωσή της, «οι δήθεν «παιδοκτόνοι του Ναζισμού», που τον εξέθρεψαν με τα ακούσια ή εκούσια λάθη τους, επιδίδονται σε μία στημένη αντιπαράθεση ώστε να μην λογοδοτήσουν για το σκάνδαλο του νέου Ποινικού Κώδικα. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα απαιτήσει σαφείς απαντήσεις για όσους έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων και τα κόμματα εξουσίας προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον Ελληνικό λαό με στημένες αντιπαραθέσεις, ήτοι: Μέλη εγκληματικών οργανώσεων., Τρομοκράτες., Τραπεζίτες., Καταχραστές δημοσίου χρήματος., Υπόδικοι για δωροδοκία κρατικών αξιωματούχων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ θα τους εντοπίσει με όλες τις νόμιμες διαδικασίες και θα ενημερώσει ως οφείλει τον Ελληνικό λαό, από τον οποίον εξελέγη και στον οποίο λογοδοτεί».