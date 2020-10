Κοινωνία

Νεκρό βρέφος δύο μηνών - Κοιμόταν δίπλα στην μαμά του

Τι κατέθεσε στους αστυνομικούς η γυναίκα. Πότε δήλωσε ότι αντελήφθη ότι το μωρό δεν είχε τις αισθήσεις του.

Ένα μόλις δύο μηνών βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χωριό του Δήμου Aγιάς στη Λάρισα.

Το μωρό σύμφωνα με πληροφορίες το βρήκε νεκρό η μητέρα του, η οποία κοιμόταν μαζί του στο ίδιο κρεβάτι. Οι κραυγές της ξεσήκωσαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο στην Αγιά, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία».

Όπως κατέθεσε η μητέρα στους αστυνομικούς, στις 06.00 τα ξημερώματα του Σαββάτου διαπίστωσε ότι το νεογέννητο κορίτσι με το οποίο κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι, δεν είχε τις αισθήσεις του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Ελευθερία», η οικογένεια μετέφερε το βρέφος με το δικό της όχημα, μέχρι τον κόμβο της Γυρτώνης και από εκεί με τη συνδρομή ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο Πανε­πιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα διερευνηθούν στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής εξέτασης ενώ από το Αστυνομικό Τμήμα Τεμπών αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια.