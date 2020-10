Υγεία - Περιβάλλον

Στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης ο Βασίλης Κικίλιας (εικόνες)

Τα δύο παιδιά που ήθελε να δει ο Υπουργός Υγείας, το ανακαινισμένο σημείο του νοσοκομείου και η μάχη με τον κορονοϊό.

Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης, κατά τη διάρκεια της εφημερίας του.

Ο κ. Κικίλιας περιηγήθηκε στους χώρους του Νοσοκομείου, συνοδευόμενος από τη Διοίκηση και συνομίλησε με εργαζόμενους, νοσηλευόμενους και επισκέπτες.

Μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης, ο Υπουργός Υγείας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Επισκέφθηκα το Παίδων Πεντέλης για να δω και να ρωτήσω πρώτον τι κάνουν η Μαρία και ο Γιώργος. Η Μαρία και ο Γιώργος είναι δύο αδέλφια που βρέθηκαν σε μια δύσκολη κατάσταση», δήλωσε κατά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο ο Υπουργός Υγείας, αναφερόμενος στα δύο παιδιά, 14 και 16 ετών, τα οποία είχαν άμεση ανάγκη για επέμβαση σπονδυλοδεσίας, καθώς και υποκείμενα νοσήματα.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Διοικητή και την Υποδιοικήτρια του Νοσοκομείου και όλο το προσωπικό - γιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό - για τις άμεσες ενέργειες που έκαναν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε εκτάκτως μέσω του ΕΟΠΥΥ, τις ειδικές αυτές επεμβάσεις που έπρεπε να κάνουν τα δύο παιδιά».

Ο Γιώργος την έκανε ήδη και στέφθηκε με επιτυχία, θα την κάνει και η Μαρία, αφού με πρωτοβουλία του Βασίλη Κικίλια ξεκίνησαν άμεσα οι διαδικασίες και εγκρίθηκε το ποσό, χωρίς γραφειοκρατία.

«Έδωσα ένα παράδειγμα δύο παιδιών που ήρθαν εδώ στο Παίδων Πεντέλης και ζήτησε η οικογένειά τους βοήθεια, για να εξηγήσω ότι το Ε.Σ.Υ. δεν είναι μόνο COVID.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει Μονάδες Υγείας, Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, που δυσκολεύτηκαν πολύ από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και έμειναν πίσω από πλευράς υποδομών και προσωπικού.

Εμείς κάνουμε μια τιτάνια προσπάθεια να προσλάβουμε όλο αυτό το προσωπικό και να αναβαθμίσουμε τις κτιριακές εγκαταστάσεις, ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας σε όλο τον κόσμο.

Ειδικά στα παιδιά μας, που είναι το μέλλον μας, είναι η ελπίδα μας, είναι αυτό το οποίο σκεφτόμαστε και στηρίζουμε για το αύριο», ανέφερε ο Υπουργός Υγείας και εξέφρασε τις ευχαριστίες προς «την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την πολύ ευγενική δωρεά της οριζόντιας αναβάθμισης όλων των υγειονομικών χώρων, τουαλετών και μπάνιων των Νοσοκομείων της 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Έγινε εξαιρετική δουλειά, αν δείτε τις τουαλέτες και τα μπάνια είναι σε εξαιρετικό επίπεδο.

Θεωρώ ότι είναι ποιότητα και πολιτισμός να μπορούμε να έχουμε στα Νοσοκομεία μας, χώρους υγιεινής σε τέτοιο υψηλό επίπεδο.

Θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά, όλους τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν σε όλα τα επίπεδα», είπε και συνέχισε:

«Χαίρομαι που αυτό το Νοσοκομείο, το οποίο είναι μικρό αλλά ενεργό, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο Ε.Σ.Υ. και που ο κόσμος που βλέπω να έρχεται, η μέση ελληνική οικογένεια, είναι ευχαριστημένη από τις υπηρεσίες που λαμβάνει.

Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ. σε όλη τη χώρα, στις πόλεις, στα νησιά μας, στις ακριτικές περιοχές, έτσι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους Έλληνες, να τους παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας.

Και θα το καταφέρουμε αυτό, παρόλο που βρισκόμαστε στη μέση μίας πολύ σοβαρής κατάστασης Δημόσιας Υγείας».

Ερωτηθείς για τον προγραμματισμό της χειμερινής περιόδου, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός στα εξωτερικά ιατρεία και τα ΤΕΠ των παιδιατρικών Νοσοκομείων και ειδικότερα για το αν υπάρχει κάποιο σχέδιο ούτως ώστε να μη δημιουργηθεί μεγάλη πίεση για τα παιδιά και τους γονείς τους, ο Βασίλης Κικίλιας απάντησε πως «Είδα και εδώ στο Παίδων Πεντέλης, την ξεχωριστή πτέρυγα Covid η οποία υπάρχει, με όλες τις προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα. Θέλω να ευχαριστήσω για μία ακόμη φορά όλους τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο για την προσπάθεια που κάνουν.

Όλα τα παιδιατρικά Νοσοκομεία είναι στην πρώτη γραμμή.

Θέλω επίσης να υπενθυμίσω ότι από αύριο μπαίνει στη μάχη και η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας με πάνω από 150 Κέντρα Υγείας, στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες που θα έρθουν το χειμώνα και έτσι, να μπορέσουμε να αποσυμφορήσουμε τα Νοσοκομεία. Αυτό θα γίνει ειδικά στην πρωτεύουσα και στις δύο ΥΠΕ, με 16 ΚΥ στα οποία θα μπορούν οι πολίτες οι οποίοι έχουν συμπτώματα που προσομοιάζουν με COVID να πηγαίνουν με ραντεβού, να δέχονται ιατρικές υπηρεσίες και, εφόσον παραστεί ανάγκη, να κάνουν και τεστ.

Το σύστημα μόνιμα ενισχύεται με παραπάνω όπλα στη φαρέτρα μας. Τα Κέντρα Υγείας και η ΠΦΥ είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Εξήγησα ότι αυτή είναι η αρχή της μεταρρύθμισης που κάνουμε στην ΠΦΥ.

Αλλά, όπως βλέπετε, τα Νοσοκομεία μας και ειδικά αυτά τα πολύ ευαίσθητα Νοσοκομεία που νοσηλεύουν παιδιά, είναι σε εξαιρετικό επίπεδο και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος που παρά τα προβλήματα που υπήρξαν, κάνουμε σημαντικές προσπάθειες έτσι ώστε να τα αναβαθμίσουμε».

«Αυξάνουμε τις ΜΕΘ κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα»

Σε ερώτηση σχετικά με τον αριθμό των διασωληνωμένων ασθενών από κορονοϊό, που χθες έφτασαν τους 100, ο Υπουργός Υγείας τόνισε πως:

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Ευρώπη και όλος ο πλανήτης, βρίσκονται σε τεράστια πίεση. Βλέπετε τα νούμερα των συνανθρώπων μας που είναι θετικοί Covid στις χώρες της Β. Ευρώπης, στα Βαλκάνια, στο Ισραήλ, στην Ινδία, στην Αμερική, πολλαπλασιάζονται καθώς μπαίνουμε στο φθινόπωρο και στο χειμώνα.

Είμαστε ακόμα σε ένα καλό, ανεκτό επίπεδο και θα ήθελα να παρακαλέσω να στηρίξουμε όλοι την προσπάθεια αυτών εδώ των ανθρώπων. Είναι οι ήρωες της διπλανής πόρτας: οι γιατροί μας, οι νοσηλευτές μας, οι καθαρίστριες, οι τραπεζοκόμοι, όλοι οι επαγγελματίες υγείας.

9 μήνες τώρα παλεύουν με τον κορονοϊό. Το αν τα Νοσοκομεία μας θα μπορέσουν να ανταποκριθούν και να αντέξουν και οι ΜΕΘ μας, εξαρτάται και από την προσωπική και κοινωνική μας συμπεριφορά.

Αυξάνουμε, διπλασιάζουμε τις ΜΕΘ μας. Κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, δίνουμε παραπάνω δυνατότητες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά αυτό ποτέ δεν μπορεί να είναι από μόνο του αρκετό, αν και οι ίδιοι ως πολίτες δεν προσέξουμε και δεν συμπεριφερθούμε με υπευθυνότητα».

Και απηύθυνε έκκληση, «να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι άνθρωποι που έχουν παλέψει, έχουν κουραστεί, έχουν προσπαθήσει πολύ επί 9 μήνες. Νομίζω ότι υπάρχουν λίγοι ακόμα μήνες μπροστά μας, αυτός ο χειμώνας, μέχρις ότου η Επιστήμη και η τεχνολογία μπορέσουν να βοηθήσουν παραπάνω.

Δηλαδή, έως ότου έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε κάποια εμβόλια, ενδεχομένως και το φάρμακο, πρέπει όλοι μαζί ως κοινωνία να αντέξουμε αυτούς τους μήνες. Αυτή είναι η δουλειά μας, η δουλειά του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και του ιδιωτικού τομέα στην Υγεία.

Όλοι μαζί θα κάνουμε αυτή την προσπάθεια και θεωρώ ότι εφόσον προσπαθήσουμε σωστά θα στεφθεί με επιτυχία».