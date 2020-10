Πολιτική

Νέα τουρκική πρόκληση: Ζητεί αποστρατικοποίηση της Χίου με αντι-NAVTEX

Ναυτικές οδηγίες ως απάντηση προς τις ελληνικές για την περιοχή της Χίου εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης.

Αντι-NAVTEX ως απάντηση στην ελληνική, για την περιοχή της Χίου εξέδωσε η Τουρκία και ειδικότερα ο σταθμός της Σμύρνης, θεωρώντας ότι η ελληνική NAVTEX δεν ισχύει και έτσι η Τουρκία δεσμεύει την περιοχή για στρατιωτικές ασκήσεις το διάστημα 12 με 16 Οκτωβρίου, ενώ ζητεί παράλληλα την αποστρατικόποιηση της Χίου.

Παράλληλα, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX για έρευνες νοτιοδυτικά της Κύπρου, με το Μπαρπαρός να προβλέπεται να παραμείνει στην περιοχή, για τουλάχιστον ένα μήνα, συνοδευόμενο από τα πολεμικά πλοία «Tanux 1» και «Apollo Moon».

Η νέα Navtex:

TURNHOS N/W : 1260/20 (Izmir NAVTEX Station) (Published Date: 10-10-2020 15:22)

TURNHOS N/W : 1260/20

AEGEAN SEA

1. NAVTEX MESSAGE NUMBER LA20-217/20 IS A VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF CHIOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY.

2. CANCEL THIS MESSAGE 162200Z OCT 20.