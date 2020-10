Κόσμος

Βαρώσια - Συμβούλιο Ασφαλείας: Πώς η Τουρκία επιχείρησε να μπλοκάρει το ψήφισμα

Το παρασκήνιο για τη δήλωση που ενέκρινε, τελικά, το ΣΑ του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

Ικανοποίηση εξέφρασαν διπλωματικές πηγές της Κύπρου για τη στάση που τήρησαν και στις παρεμβάσεις τους στις διαβουλεύσεις της Παρασκευής και κυρίως τη στάση που τήρησαν στις έντονες τουρκικές παρεμβάσεις, τα πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Η Τουρκία, αφού αρχικά προσπάθησε να μην υπάρξει συνεδρίαση, στη συνέχεια εργάστηκε για να μην εκδοθεί καμία δήλωση και στη συνέχεια αντί προεδρικής δήλωσης να υπάρξουν μόνο στοιχεία προς τον Τύπο.

H προεδρική αυτή δήλωση είναι η πλέον ισχυρή αντίδραση του Σ.Α. μετά από τα ψηφίσματα, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ.

Η συνεδρίαση διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και τελικά στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μίλησε εκ μέρος της Γραμματείας μόνο η ειδική αντιπρόσωπος του ΓΓ στην Κύπρο, Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, μέσω τηλεδιάσκεψης. Η αξιωματούχος κινήθηκε στο πλαίσιο της δήλωσης του Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας ανησυχία για την τουρκική ενέργεια, χωρίς ωστόσο να την καταδικάσει.

Η κυπριακή διπλωματία προσπάθησε να συμπεριληφθεί στο κείμενο της δήλωσης αναφορά σε καταδίκη των ενεργειών στο Βαρώσι (αντί της έκφρασης βαθιάς ανησυχίας), ωστόσο η αναφορά που είχε την υποστήριξη μονίμων μελών «σκόνταψε» στην αντίθεση δύο μη μονίμων μελών (που δεν κατονομάζονται). Ως γνωστόν για τις προεδρικές δηλώσεις απαιτείται ομοφωνία των μελών του Σ.Α.

Πάντως σύμφωνα με διπλωματική πηγή, στην τοποθέτησή του εντός του Συμβουλίου, ο βρετανός αντιπρόσωπος Τζόναθαν Άλεν φέρεται να είπε ότι πέραν του ότι το Σ.Α. θα παρακολουθεί τις εξελίξεις, αν χρειαστεί θα παρέμβει εκ νέου.

Ως θετική αποτιμάται η στάση που τήρησαν στο Σ.Α. οι ΗΠΑ, ωστόσο σημειώνεται ότι δεν υπήρξε αντίδραση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και μόνο η πρεσβεία στη Λευκωσία εξέδωσε ανακοίνωση.

Ικανοποίηση Λευκωσίας

Την ικανοποίηση της κυπριακής Κυβέρνηση για την προεδρική δήλωση που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, εξέφρασε με δήλωσή του μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ο μόνιμος αντιπρόσωπος της Κύπρου στα Ηνωμένα Έθνη, Πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης.

«Η κυπριακή Κυβέρνηση χαιρετίζει την προεδρική δήλωση που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας, ως αποτέλεσμα της προσφυγής μας σχετικά με το άνοιγμα από τις κατοχικές αρχές κατοχής της περιφραγμένης περιοχής των Βαρωσίων στην Κύπρο», ανέφερε ο πρέσβης Ανδρέας Μαυρογιάννης, χαρακτηρίζοντας πολύς σοβαρές τις ενέργειες που έλαβαν χώρα, καθώς δημιουργούν πολύ σημαντικά νέα τετελεσμένα γεγονότα και καθιστούν τις προοπτικές για την επίλυση του Κυπριακού σε πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθούν.

«Είμαστε πολύ ευγνώμονες προς το Συμβούλιο ως όργανο και προς όλα τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για την υποστήριξη και την κατανόησή τους και για την έκφραση της πολύ βαθιάς ανησυχίας τους και για το αίτημα για την αντιστροφή όλων αυτών των ενεργειών που λαμβάνουν χώρα επί του εδάφους», δήλωσε ο κ. Μαυρογιάννης.

Σημείωσε παράλληλα ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και για να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι Κύπριοι θα μπορούν να ζήσουν σε μια ενωμένη χώρα.

Καταλήγοντας, απηύθυνε έκκληση στις αρχές κατοχής και ειδικότερα στην Τουρκία, «να σταματήσουν και να αποσύρουν κάθε είδους δράσεων οι οποίες καταστρέφουν τις προοπτικές μιας διαπραγματευτικής διευθέτησης».