Αθλητικά

Στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό ο Μαουρίσιο

Ο Ζοσέ Μαουρίσιο είναι ο "εκλεκτός" των "πράσινων" για τη θέση του αμυντικού χαφ.

Έτοιμος να ολοκληρώσει την τελευταία μεταγραφή του είναι ο Παναθηναϊκός. Οι "πράσινοι" έφεραν τον Ζοσέ Μαουρίσιο στην Αθήνα για τις τελικές διαπραγματεύσεις.

Ο Βραζιλιάνος αμυντικός χαφ εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόοπτο, θα υπογράψει στο "τριφύλλι" και θα καλυφθεί το κενό που υπήρχε στην μεσαία γραμμή της ομάδας. Πρόσφατα ο Μαουρίσιο απέρριψε πρόταση που δέχθηκε από, την πρώην ομάδα του, τον ΠΑΟΚ...