Κοινωνία

Ανάληψη ευθύνης για την επίθεση στην Πρυτανεία του ΕΜΠ (εικόνες)

Η ομάδα που ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στο γραφείο του Πρύτανη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Η ομάδα «Αναρχικοί και Αναρχικές μέσα και έξω από τις σχολές» ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιο Πολυτεχνείου.

Η ανάληψη της ευθύνης έγινε με ένα κείμενο σε γνωστή ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου, συνοδευόμενο από φωτογραφίες του χώρου.

Στο κείμενο αναφέρεται, μεταξύ άλλων, η απαίτηση των υπογραφόντων για «τη διακοπή οποιασδήποτε εμπλοκής του ΕΜΠ στην κατασταλτική εκστρατεία του κράτους, στην έρευνα για το Στρατό, την Αστυνομία, τα σύνορα, τη λεηλασία της πόλης και της φύσης».

Γίνεται παράλληλα κάλεσμα προς τους μαθητές- τριες, φοιτητές- τριες, άνεργους, εργαζομένους, ντόπιους και μετανάστ(ρι)ες για «επίθεση στο Κράτος, το Κεφάλαιο και διάλυση του κόσμου της εκμετάλλευσης και της υποταγής».