Διπλό έγκλημα στο Λουτράκι

Δύο νεκροί μέσα σε σπίτι στην περιοχή "Φλάμπουρο".

Στυγερό, διπλό, έγκλημα στο Λουτράκι.

Νεκρή στο πάτωμα της οικίας της, πλημμυρισμένη στα αίματα, βρέθηκε 45χρονη Ουκρανη, και δίπλα της ένα ακόμη άτομο, μάλλον άνδρας, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του loutrakiblog.gr

Όλα ξεκίνησαν όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο υβριδικό αυτοκίνητο μάρκας Toyota που ήταν σταθμευμένο στην περιοχή Βηθλεέμ του Λουτρακίου. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση πέντε πυροσβεστών που έσπευσαν με δύο οχήματα από την Περαχώρα και εθελοντών, οι φλόγες δεν επεκτάθηκαν στην δασική περιοχή. Κατά τις έρευνες μέσα στο όχημα και στην γύρω περιοχή, δεν βρέθηκαν ίχνη ανθρώπινης παρουσίας.

Οι άνδρες του Ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής διαπίστωσαν από τον αριθμό κυκλοφορίας ότι το αυτοκίνητο ανήκει σε μια ευκατάστατη 45χρονη από την Οδησσό της Ουκρανίας, η οποία είναι διαζευγμένη, μητέρα ενός κοριτσιού περίπου 20 χρόνων και κατοικεί μόνιμα στην περιοχή Φλάμπουρο του Λουτρακίου, ενώ διατηρεί και ένα μικρό σπιτάκι κοντά στο σημείο όπου βρέθηκε καμένο το αυτοκίνητο.

Η Ουκρανή ιδιοκτήτρια αναζητήθηκε, αλλά δεν εντοπίστηκε, ενώ έξω από το σπίτι της και κάτω από την πόρτα έρεε αίμα! Αμέσως κινητοποιήθηκαν άνδρες του τοπικού αστυνομικού τμήματος, οι οποίοι χτύπησαν την πόρτα χωρίς να πάρουν απάντηση. Όμως, δεν μπορούσαν να μπουν στο σπίτι χωρίς εισαγγελική άδεια με αποτέλεσμα να περιμένουν άπρακτοι ώσπου να την εξασφαλίσουν από τον εισαγγελέα υπηρεσίας στην Κόρινθο!

Η Ουκρανή σύμφωνα με πληροφορίες των τοπικών μέσων ενημέρωσης, φέρεται να διαθέτει μεγάλη περιουσία, ενώ τα τελευταία χρόνια σχετιζόταν με έναν αλλοδαπό.