Κορονοϊός: Πόσο καιρό επιβιώνει πάνω στην οθόνη του κινητού

Πόσο «αντέχει» πάνω στα χαρτονομίσματα, τις επιφάνειες και πού διατηρείται λιγότερο. Ο ρόλος της θερμοκρασίας στην επιβίωση του ιού.

Επιστήμονες της Αυστραλίας βρήκαν ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 που προκαλεί τη λοίμωξη Covid-19, μπορεί να επιβιώσει έως 28 μέρες πάνω σε κοινές επιφάνειες, όπως οι γυάλινες οθόνες των κινητών τηλεφώνων και ο ανοξείδωτος χάλυβας.

Οι ερευνητές του εθνικού ερευνητικού κέντρου CSIRO, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό ιολογίας «Virology Journal», διαπίστωσαν ότι ο κορονοϊός επιβιώνει περισσότερο σε συνθήκες χαμηλότερων θερμοκρασιών, καθώς επίσης σε μη πορώδεις ή πολύ ομαλές επιφάνειες (σε σχέση με τις πορώδεις και ανώμαλες επιφάνειες όπως πχ το βαμβάκι, όπου διατηρείται λιγότερο). Επίσης αντέχει περισσότερο πάνω στα χάρτινα χαρτονομίσματα από ό,τι σε εκείνα από πλαστικό υλικό.

«Τα ευρήματα μας δείχνουν ότι ο SARS-CoV-2 μπορεί να παραμείνει λοιμογόνος πάνω σε επιφάνειες για μεγάλες χρονικές περιόδους, κάτι που ενισχύει την ανάγκη για καλές πρακτικές όπως το τακτικό πλύσιμο των χεριών και ο καθαρισμός των επιφανειών», τόνισε η δρ Ντέμπι Ίγκλς, αναπληρώτρια διευθύντρια του Αυστραλιανού Κέντρου Πρόληψης Νόσων (ACDP) του CSIRO.

«Σε θερμοκρασία 20 βαθμών Κελσίου, που είναι περίπου η θερμοκρασία δωματίου, βρήκαμε ότι ο ιός ήταν εξαιρετικά ανθεκτικός, επιβιώνοντας για 28 μέρες πάνω σε λείες επιφάνειες, όπως το γυαλί των οθονών των κινητών τηλεφώνων. Συγκριτικά, παρόμοια πειράματα με τον ιό της γρίπης Α έχουν βρει ότι επιβιώνει πάνω στις επιφάνειες έως 17 μέρες, κάτι που δείχνει πόσο πιο ανθεκτικός είναι ο SARS-CoV-2», πρόσθεσε.

Τα πειράματα σε θερμοκρασίες 30 και 40 βαθμών Κελσίου έδειξαν ότι όσο αυξάνεται η θερμοκρασία, τόσο ο χρόνος επιβίωσης του κορονοϊού μειώνεται. Υπό διερεύνηση παραμένει, σύμφωνα με τους Αυστραλούς επιστήμονες, η ποσότητα του κορονοϊού που απαιτείται (δηλαδή η λοιμογόνος δόση) για να μεταδοθεί η λοίμωξη Covid-19 από μια μολυσμένη επιφάνεια.