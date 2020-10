Πολιτική

“Πυρά” Τουρκίας κατά Δένδια

Τι προκάλεσε την… “έκρηξη” του τουρκικού ΥΠΕΞ.

Σκληρή ανακοίνωση κατά του Νίκου Δένδια, με αφορμή τη συνέντευξη που παραχώρησε ο ΥΠΕΞ στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος”, εξέδωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας, Χαμί Ακσόι.

Ο Ακσόι χαρακτηρίζει αβάσιμες τις δηλώσεις Δένδια, τονίζοντας πως: «Οι διερευνητικές συνομιλίες σταμάτησαν το 2016 κατόπιν αιτήματος της Ελλάδας. Ο ισχυρισμός ότι για αυτό ευθύνεται η Τουρκία έχει ως στόχο να παραπλανήσει το κοινό».

Στη συνέχεια κάνει αναφορά στα Βαρώσια, αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «είναι γελοίοι οι ισχυρισμοί ότι οι άνθρωποι που κολυμπούν στην περιοχή παραβιάζουν τη διεθνή ασφάλεια και τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ο Ακσόι επαναλαμβάνει ότι «οι απειλές και οι εκβιασμοί δεν θα λειτουργήσουν» και κατηγορεί την Ελλάδα για έλλειψη ειλικρίνειας, καθώς «η Ελλάδα, αφενός, λέει ότι είναι έτοιμη να συζητήσει μαζί μας, και από την άλλη συνεχίζει να εμπλέκεται σε ενέργειες και δραστηριότητες που αυξάνουν την ένταση».