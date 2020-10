Κόσμος

Τραμπ: Έχω ανοσία στον κορονοϊό

Μία μέρα μετά την πρώτη του εμφάνιση αφότου νόσησε, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι έχει ανοσία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει «ανοσία» απέναντι στην Covid-19, μία ημέρα αφού ο γιατρός του διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος να μεταδώσει τον νέο κορονοϊό σε άλλους ανθρώπους.

«Φαίνεται ότι έχω ανοσία. Δεν ξέρω για πόσο, ίσως για πολύ καιρό, ίσως για μια μικρή περίοδο, ίσως για πάντα. Κανείς δεν ξέρει πραγματικά, όμως έχω ανοσία», είπε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.