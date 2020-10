Αθλητικά

Μικ Σουμάχερ: Έδωσε το κράνος του Μίκαελ στον Χάμιλτον (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια συγκινητική κίνηση προχώρησε ο γιος του θρύλου της Φόρμουλα, χειροκροτώντας τον διάδοχο του πατέρα του.

Ο γιος του Μίκαελ Σουμάχερ, Μικ, βρισκόταν μεταξύ αυτών που χειροκρότησαν την 91η νίκη του Λούις Χάμιλτον, βλέποντας τον Βρετανό να ισοφαρίζει τις νίκες του πατέρα του, με την κατάκτηση του Γκραν Πρι του Άιφελ, στη Γερμανία.

Μετά τους πανηγυρισμούς, ο Μικ Σουμάχερ παρέδωσε στον παγκόσμιο πρωταθλητή ένα από τα κράνη του πατέρα του.

«Είναι τιμή για εμένα να φτάνω στον Σουμάχερ σε νίκες, έναν οδηγό που είχα κάνει είδωλο και δεν πίστευα ποτέ πως κάποιος θα τον ξεπεράσει και θυμάμαι το 2002 να παίζω video games και να τον διαλέγω. Είναι απίθανο που τον έφτασα και ότι πήρα το κράνος του», δήλωσε σχετικά ο Χάμιλτον.

A very special gift to celebrate a landmark victory ??#EifelGP ???? #F1 pic.twitter.com/N7GNU97C2v — Formula 1 (@F1) October 11, 2020

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8

— Formula 1 (@F1) October 11, 2020





Η πρώτη νίκη του Χάμιλτον σημειώθηκε το 2007 στον Καναδά με McLaren, ενώ του Σουμάχερ το 1992 στο Βέλγιο με Μπένετον. Η τελευταία νίκη του Γερμανού ήρθε στο γκραν πρι της Κίνας το 2006 με Ferrari στον 246ο αγώνα του σπουδαίου οδηγού.

Ο Σουμάχερ πέτυχε τις 72 νίκες του με την ιταλική ομάδα και τις 19 με την Μπένετον, ενώ ο Χάμιλτον έχει πανηγυρίσει 70 φορές με την Mercedes έως τώρα και 21 με την McLaren

Οι δύο πιλότοι έχουν πετύχει απίστευτα πράγματα στην καριέρα τους κι αυτό είναι κάτι που το μαρτυρούν οι αριθμοί:

ΧΑΜΙΛΤΟΝ ΣΟΥΜΑΧΕΡ

Συμμετοχές 261 306

Pole Positions 96 68

Βαθμολογούμενοι τερματισμοί 224 221

Βάθρο 160 155

Νίκες 91 91

Ταχύτερος γύρος 51 77

Τίτλοι 6 7

Οι 10 κορυφαίοι πιλότοι με τις περισσότερες νίκες στην Formula 1:

Σουμάχερ 91

Χάμιλτον 91

Φέτελ 53

Προστ 51

Σένα 41

Αλόνσο 32

Μανσελ 31

Στιούαρτ 27

Κλαρκ 25

Λάουντα 25