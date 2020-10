Κοινωνία

Χρύσα Παπαδοπούλου για τις ποινές της Χρυσής Αυγής: Τίποτα δεν έχει τελειώσει (βίντεο)

Η δικηγόρος της οικογένειας Φύσσα μιλά στον ΑΝΤ1 μία μέρα πριν από την απόφαση για τις ποινές των καταδικασθέντων για εγκληματική οργάνωση μελών της ΧΑ.