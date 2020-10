Κοινωνία

Θύματα της Χρυσής Αυγής στον ΑΝΤ1 για τη βία που δέχθηκαν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άνθρωποι με διαφορετικό υπόβαθρο έπεσαν θύματα της εγκληματικής οργάνωσης και μιλούν στον ΑΝΤ1 για τη βία που δέχθηκαν.