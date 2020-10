Αθλητικά

Ρολάν Γκαρός: σήκωσε την κούπα ο Ναδάλ

Ο θρυλικός Ισπανός νίκησε πολύ ευκολότερα του αναμενόμενου τον Τζόκοβιτς.

Ο μέγας Ράφαελ Ναδάλ είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο Ρολάν Γκαρός, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο αντιμετώπισε στην καριέρα του, με τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς να μην μπορεί να αποτελέσει εξαίρεση.

Ο θρυλικός Ισπανός, από τη Μαγιόρκα, νίκησε πολύ ευκολότερα του αναμενόμενου με 3-0 σετ (6-0, 6-2, 7-5) στον τελικό της εφετινής διοργάνωσης το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης και σήκωσε στον ουρανό της γαλλικής πρωτεύουσας το τρόπαιο, για 13η φορά στο Παρίσι.

Το επίτευγμα του Ναδάλ στο Ρολάν Γκαρός είναι μοναδικό κι ανεπανάληπτο, αφού μετρά 13 νίκες σε ισάριθμους τελικούς. Ταυτόχρονα, με τη σημερινή νίκη του ο Ναδάλ έγραψε Ιστορία, καθώς του επέτρεψε να φτάσει στον 20ό τίτλο σε τουρνουά της σειράς Γκραν Σλαμ και να ισοφαρίσει το ρεκόρ του πρώτου μέχρι σήμερα σε αυτή την κατάταξη, Ρότζερ Φέντερερ.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί μια αξιοσημείωτη επίδοση του Ναδάλ, καθώς όπως το 2008 και 2017 έτσι και φέτος έφτασε στην κατάκτηση του γαλλικού Όπεν χωρίς να χάσει σετ.

Ο Ναδάλ σήκωσε το Ρολάν Γκαρός το 2005 απέναντι στον Αργεντινό Μαριάνο Πουέρτα, το 2006, 2007 και 2008 με αντίπαλο τον Ρότζερ Φέντερερ, το 2010 απέναντι στον Σουηδό Ρόμπιν Σόντερλινγκ, το 2011 με τον Φέντερερ και το 2012 με τον Νόβακ Τζόκοβιτς, το 2013 με αντίπαλο τον συμπατριώτη του Νταβίντ Φερέρ, το 2014 πάλι με τον Τζόκοβιτς, το 2017 απέναντι στον Σταν Βαβρίνκα, ενώ το 2018 και 2019 «θύμα» του ήταν ο Ντομινίκ Τιμ.