Πολιτισμός

Η δασκάλα που διδάσκει ελληνικά στην Γκάνα μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μία Ελληνίδα διδάσκει εθελοντικά τα ελληνικά σε παιδιά της Αφρικής. Τι λέει η Κρητικιά δασκάλα του Αγίου Νικολάου στον ΑΝΤ1.