Κοινωνία

Bιασμός 26χρονης στη Σταμάτα

Επεισοδιακή η σύλληψη του 29χρονου δράστη, σύμφωνα με συνδικαλιστή της Αστυνομίας.

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βιασμού έπεσε το Σάββατο μία 26χρονη, στη Σταμάτα Αττικής.

Μετά από καταγγελία της νεαρής γυναίκας, η Αστυνομία άρχισε έρευνες για τον εντοπισμό του 29χρονου δράστη, ο οποίος τελικά συνελήφθη ύστερα από πεζή καταδίωξη και αφού προέβαλε σθεναρή αντίσταση.

Σε βαρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υποθεση αναμένεται να πάρει το δρόμο για τη δικαιοσύνη.

Η ανάρτηση του Χρήστου Μπαλάσκα, συνδικαλιστή της Αστυνομίας, για το περιστατικό:

“Έχω τονίσει κατ επανάληψη ότι το αντικείμενο της άμεσης δράσης είναι πολυποίκιλο. Ασχολείται απο τα νερά που ρίχνει μιά νοικοκυρά στο μπαλκόνι μιάς άλλης, μέχρι τρομοκρατικές ενέργειες, ληστείες κ.λ.π. Σήμερα και ώρα 16:50, το Β 2-2 περιπολικό της άμεσης δράσης της Β αλλαγής έλαβε σήμα στην περιοχή της Σταμάτας για άνδρα ο οποίος τις πρωινές ώρες της σήμερον είχε βιάσει και κακοποιήσει σωματικά μιά εικοσιεξάχρονη Ελληνίδα. Αμέσως το περιπολικό έφτασε στο σημείο και κατόπιν περιγραφής εντόπισε τον δράστη του βιασμού. Στη θέα των συναδέλφων ο εν λόγω τράπηκε σε φυγή. Κατόπιν πεζής καταδίωξης οι συνάδελφοι ενημερώνοντας το κέντρο συνέλαβαν τον βιαστή ο οποίος προέβαλε σθεναρή αντίσταση. Όλοι μαζί πήγαν στο τοπικό Τ.Α. όπου διαπιστώθηκε ότι ο εικοσιεννιάχρονος ήταν Έλληνας και αναγνωρίστηκε. Μήπως πρέπει η πολιτεία να προσέξει περισσότερο τα περιπολικά της άμεσης δράσης; Η αποστολή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη και οι απαιτήσεις τεράστιες. Συγχαρητήρια στο Β 2-2/Β αλλαγής. Απάλλαξε έστω και προσωρινά την κοινωνία απο ένα τέτοιο άτομο. ΕΥΓΕ”.