Κόσμος

Εκτροχιασμός τρένου προκάλεσε εκκένωση γειτονιάς (εικόνες)

Πανικός και αναστάτωση από τον εκτροχιασμό τρένου που μετέφερε οχήματα.

Αναστάτωση σε περιοχή της Ατλάντα προκάλεσε ο εκτροχιασμός τρένου, το πρωί της Κυριακής.

Η εμπορική αμαξοστοιχία, που μετέφερε περίπου 170 αυτοκίνητα, βγήκε από τις ράγες και προκάλεσε μικρή φωτιά, αναγκάζοντας κάποιους από τους κατοίκους της περιοχής να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μέσα στο τρένο υπήρχαν επικίνδυνα εύφλεκτα υλικά, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν μεγάλη ζημιά στην περιοχή.

Δεν έγινε σαφές τι οχήματα μετέφερε το τρένο, αλλά η εντολές εκκένωσης διήρκησαν τέσσερις ώρες.

UPDATE #1: The initial half-mile evacuation order has been lifted with continued atmospheric monitoring in the immediate area. All residents may return to their home. Multiple agencies remain at the scene assessing the damaged train cars and runoff concerns.



FDPIO3 pic.twitter.com/7C0EL1YxLf — Gwinnett County Fire and Emergency Services (@GwinnettFire) October 11, 2020

Οι δύο εργαζόμενοι στο τρένο κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια και τα τραύματά τους αξιολογούνται.

Δεν υπήρξε αναφορά για άλλον τραυματία.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, ο εκτροχιασμός οφείλεται σε σφοδρές βροχοπτώσεις.

Final Update: Firefighters continue to assist CSX as needed following a train derailment in Lilburn. The train derailed following heavy rains from Hurricane Delta. Two CSX employees transported with minor injuries. Click here for more: https://t.co/6g1RXW3ma1



FDPIO-3 pic.twitter.com/TFMBZareL4

— Gwinnett County Fire and Emergency Services (@GwinnettFire) October 11, 2020