Κόσμος

Βόρεια Μακεδονία: Δυσαρέσκεια για τους όρους της Βουλγαρίας στην ένταξή της στην ΕΕ

Εμπόδιο στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας φαίνεται πως μπαίνουν οι διαχρονικές διαφωνίες των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ εξέφρασε σήμερα την έντονη δυσαρέσκειά του για τους «όρους» που θέτει η Βουλγαρία σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας του με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας Μπουγιάρ Οσμάνι πραγματοποίησε επίσκεψη στη Σόφια όπου είχε συναντήσεις με την ομόλογό του της Βουλγαρίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα και τον πρωθυπουργό, Μπόικο Μπορίσοφ, προκειμένου να βρεθεί μία συμβιβαστική λύση για τις ιστορικές διαφορές μεταξύ των δύο χωρών και η Βουλγαρία να άρει τις επιφυλάξεις της σχετικά με την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ.

«Οι συνομιλίες μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών της χώρας μας, Μπουγιάρ Οσμάνι και του πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ ήταν καλές, όμως οι συνομιλίες μεταξύ της υπουργού Εκατερίνα Ζαχαρίεβα και του υπουργού Μπουγιάρ Οσμάνι δεν ήταν πολύ καλές. Αυτό που προτείνει η άλλη πλευρά δεν συνάδει με τις σχέσεις καλής γειτονίας, δεν είναι καθόλου αδελφικό και απέχει πολύ από κάθε ευρωπαϊκή έννοια. Και αν παραμείνει έτσι, πρέπει να προετοιμάσουμε τον μακεδονικό λαό για το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσει η πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη (σ.σ.μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και ΕΕ) που αναμένεται τον Δεκέμβριο», δήλωσε σήμερα ο Ζόραν Ζάεφ.

Παρ' όλα αυτά, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας εξέφρασε την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βρει κάποια λύση με τον ομόλογό του της Βουλγαρίας, προκειμένου η χώρα του να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την ΕΕ.

Η Βουλγαρία, τον περασμένο Αύγουστο υπέβαλε στις πρωτεύουσες των υπολοίπων 26 χωρών-μελών της ΕΕ ένα μακροσκελές έγγραφο που τιτλοφορείται «επεξηγηματικό μνημόνιο για τις σχέσεις της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας με τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας σε σχέση με τη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ, σύνδεσης και σταθεροποίησης», στο οποίο, αποτυπώνονται οι βουλγαρικές θέσεις σε πολλά ιστορικά ζητήματα με τη Βόρεια Μακεδονία. Κεντρική θέση σε αυτό καταλαμβάνουν οι «εθνικές και γλωσσικές παρεμβάσεις, που έγιναν στη Βόρεια Μακεδονία τη δεκαετία του 1970 μετά τον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο».

Η Βουλγαρία αν και ήταν η πρώτη χώρα που αναγνώρισε την ανεξαρτησία της γειτονικής της χώρας, το 1991, ουδέποτε αναγνώρισε την γλώσσα της τελευταίας ως «μακεδονική», θεωρώντας ότι πρόκειται για διάλεκτο της βουλγαρικής και ότι η ταυτότητα των σλάβων πολιτών της Βόρειας Μακεδονίας είναι βουλγαρική.

Το μνημόνιο αυτό της Βουλγαρίας προκάλεσε κατάπληξη στα Σκόπια, τα οποία θεώρησαν ότι η Σόφια επιδιώκει να μπλοκάρει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, «μέχρις ότου τα Σκόπια παραδεχθούν ότι ιστορικά και γλωσσικά αποτελούν τμήμα της Βουλγαρίας».

Στα τέλη Μαρτίου του 2020, μεσούσης της πανδημίας του κορονοϊού, η Βόρεια Μακεδονία έγινε το 30ο μέλος του ΝΑΤΟ, ενώ η ΕΕ έδωσε το «πράσινο φως» για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων, οι οποίες αναμένεται να ξεκινήσουν τον Δεκέμβριο, σε περίπτωση πάντα που η Βουλγαρία δώσει τη συγκατάθεσή της σε κάτι τέτοιο.