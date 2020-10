Κοινωνία

Νεκρός ορειβάτης στον Όλυμπο

Επιχείρηση της Πυροσβεστικής για τη μεταφορά του άτυχου ορειβατη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την μεταφορά ορειβάτη, χωρίς τις αισθήσεις του, απο την περιοχή Λιβαδάκι Ολύμπου.

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες απο τις Π.Υ. Κατερίνης, Λιτοχώρου, 2ης και 8ης E.M.A.K.