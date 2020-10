Αθλητικά

Nations League: Αήττητη συνεχίζει η Εθνική Ελλάδας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εύκολη νίκη για την "γαλανόλευκη" κόντρα στην Μολδαβία στο ΟΑΚΑ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπαιξε για πρώτη φορά εντός έδρας, στο άδειο λόγω πανδημίας ΟΑΚΑ και νίκησε τη Μολδαβία. O ομοσπονδιακός τεχνικός Τζον Φαν Σιπ ξεκίνησε με σύστημα 4-2-3-1, και στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε κάτι το αξιοσημείωτο εκτός από μια φάση στο 13΄ με ένα σουτ του Μπακασέτα.

Όμως, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ο Κουρμπέλης με μια ωραία μπαλιά βρήκε μέσα στην περιοχή τον Παυλίδη και αυτός κέρδισε το πέναλτι από τράβηγμα του Πόσματς, αλλά και την αποβολή του αμυντικού της Μολδαβίας. Ο Τάσος Μπακασέτας έστησε την μπάλα στα 11 βήματα και δεν αστόχησε, γράφοντας το 1-0. Μια στιγμή, που σήμαινε τρεις βαθμούς για την Εθνική Ελλάδας που δεν απειλήθηκε καθόλου από 11 Μολδαβούς και στη συνέχεια αυτοί έμειναν με 10, χωρίς να αλλάζει το σκηνικό.

Η γαλανόλευκη έχοντας και το αριθμητικό πλεονέκτημα, πέτυχε και δεύτερο γκολ με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 50', ο σκόρερ Μπακασέτας βρήκε με ωραία πάσα τον Μάνταλο και αυτός πλάσαρε ιδανικά τον Ναμάσκο σημειώνοντας το 2-0.

Στη συνέχεια η Ελλάδα δεν ανέβασε ταχύτητα, αφού ακολουθεί και το παιχνίδι της Τετάρτης με το Κόσοβο και το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Παρά μια μεγάλη ευκαιρία του Φορτούνη στο 85΄ και δύο δοκάρι του ίδιου στο 90+1' και 90+3΄.

Στο 87΄ο Ρότα σε μια ανύποπτη φάση έκανε πέναλτι, αλλά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος είπε όχι στον Μαραντίτσι, πέφτοντας σωστά στην αριστερή γωνία του. Αυτή ήταν και η μοναδική στιγμή που επενέβη στην αναμέτρηση.

Μάλιστα, οι Μολδαβοί για τα τελευταία δέκα λεπτά έμειναν με εννιά παίκτες, αφού αποχώρησε λόγω τραυματισμού ένας παίκτης και είχαν γίνει ήδη οι 5 αλλαγές.

Η Ελλάδα την Τετάρτη υποδέχεται το αδύναμο Κόσοβο και υπενθυμίζουμε πως οι επικεφαλής των βαθμολογιών στη League C θα προβιβαστούν στην League B, όπου είναι και ο στόχος των διεθνών.

Οι συνθέσεις

Ελλάδα (Τζον Φαν Σιπ): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος (69' Ρότα), Γιαννούλης, Τζαβέλλας, Σβάρνας, Κουρμπέλης (83' Μπουχαλάκης), Ζέκα, Λημνιός (76' Πέλκας), Μάνταλος (69' Φορτούνης), Μπακασέτας, Παυλίδης (87' Φούντας).

Μολδαβία (Ενγκίν Φιράτ): Ναμάσκο, Άρμας, Πόσματς, Μούντρατς, Ρεάμπτσιουκ, Πλάτιτσα, Τσότσιουτς, Ράτσα (66' Μαραντίτσι), Τσάϊμάτσοβ, Ιονίτσα (76' Ράκου), Νικολαέσκου (58΄Μιλιντσεάνου).