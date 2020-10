Τεχνολογία - Επιστήμη

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Τρεις δονήσεις καταγράφηκαν στα ανοιχτά της Κρήτης, ένας εκ των οποίων ισχυρός. Δεύτερος ισχυρός μετά τις 7. Λέκκας και Χουλιάρας στον ΑΝΤ1.

Τρεις σεισμικές δονήσεις, η πρώτη από τις οποίες χαρακτηρίζεται «ισχυρή», σημειώθηκαν μέσα σε περίπου σαράντα λεπτά ξημερώματα της Κυριακής προς Δευτέρα στον θαλάσσιο χώρο περίπου πενήντα χιλιόμετρα βόρεια της Σητείας στην Κρήτη, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Συγκεκριμένα, η πρώτη —«ισχυρή»— δόνηση, μεγέθους 5,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 03:30 και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 49 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Σητείας, η δεύτερη, μεγέθους 4,4 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 03:44 και το επίκεντρό της εντοπίστηκε 47 χιλιόμετρα βόρεια-βορειοανατολικά της Σητείας, και η τρίτη, μεγέθους 4,1 βαθμών στην κλίμακα Ρίχτερ, σημειώθηκε στις 04:11 και το επίκεντρό της εντοπίστηκε σε απόσταση 50 χιλιομέτρων βόρεια-βορειοανατολικά της Σητείας, κατά το Ινστιτούτο.

Οι δύο τελευταίες δονήσεις χαρακτηρίζονται «ασθενείς».

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», σημείωσε ότι το επίκεντρο είναι πάνω στην πλάκα της Αφρικής, δεν μπορεί ωστόσο η δόνηση αυτή να διεγείρει άλλα ρήγματα στην περιοχή. Όπως τόνισε, πάντως, είναι θετικό ότι ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί, κάτι που δείχνει ο πρώτος, των 5,1 Ρίχτερ, να ήταν ο κύριος.

Περίπου 100 χλμ βόρεια της Κρήτης σημειώνονται οι σεισμοί, δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Χουλιάρας, με αφορμή τη νέα σεισμική δόνηση 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις 7:11 στην ίδια περιοχή. Αποκλείοντας και εκείνος με τη σειρά του έναν μεγαλύτερο σεισμό.