Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Mε έντονα κυριαρχική διάθεση ξεκινάει η εβδομάδα μας και η Σελήνη στο ζώδιο του Λέοντα είναι η ένδειξη ότι θέλουμε να αρπάξουμε την αισιοδοξία και τουλάχιστον να νιώσουμε πιο ελεύθεροι.

ΚΡΙΟΣ: Δεν είναι το καλύτερό σου σήμερα και σίγουρα έχεις πολλά να κάνεις αλλά δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις! Μπορούν να σου δώσουν οι άλλοι μία κατεύθυνση αν τους εμπιστεύεσαι. Ερωτικά, σου αρέσει που οι άλλοι σου προτείνουν και εσύ πρέπει να δώσεις συγκατάθεση. Σίγουρα όμως τους αρέσεις περισσότερο όταν ρισκάρεις να πάρεις πρωτοβουλίες ! Επαγγελματικά εκτελείς μηχανικά, χωρίς να σκέφτεσαι τα περαιτέρω!

ΤΑΥΡΟΣ: Ευτυχώς που δεν μετράς τα λόγια σου σήμερα και το καλύτερο είναι ότι ούτε και οι άλλοι έχουν αποφασίσει να το κάνουν. Έχεις μία τάση να εξωτερικεύεσαι αρκετά και μάλιστα μπορεί να ενθουσιαστείς κιόλας! Τις πρωινές ώρες, μην ξύνεις πληγές… Ερωτικά η μέρα έχει εξομολογήσεις που δε θα είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή, εκεί που το ξεκινάς ή σου το ξεκινάνε δε θα το ολοκληρώσουν με συνέπεια. Επαγγελματικά, δεν συγκεντρώνεσαι απόλυτα σε ότι έχεις να κάνεις!

ΔΙΔΥΜΟΙ: Το ζητούμενο της ημέρας είναι η ασφάλεια που θέλεις να νιώσεις και αυτή θα την αναζητήσεις γενικά και ειδικά. Μάλλον σου λείπουν κάποια χρήματα και ψάχνεις να τα βρεις. Κάτι μπορείς να καταφέρεις αλλά όχι εντελώς. Ερωτικά, αυτό το ακαθόριστο που υπάρχει είναι γιατί και εσύ δεν είσαι συγκεκριμένος, οπότε δεν δίνεις το πράσινο φως για να γίνουν και οι άλλοι… Τίποτα, όμως δεν παίρνει οριστική μορφή!

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Για εσένα είναι μία μέρα που έχεις αρκετή συναισθητική φόρτιση και δεν μπορείς να το ελέγξεις ακριβώς. Το καλό είναι να μετριάσεις την ενεργητικότητά σου και να μην αντιδράς σπασμωδικά. Ερωτικά, πάρε χρόνο και αν κάτι σε εκνευρίσει μην απαντάς αμέσως, χωρίς να έχεις ελέγξει όλες τις παραμέτρους. Μπορεί να σου ξεφύγει κάτι και να σε οδηγήσει σε λάθος εκτίμηση. Επαγγελματικά, κάτι αρχίζει και ξεκαθαρίζει, αλλά όχι εντελώς!

ΛΕΩΝ: Δεν έχεις πάρει οριστικές αποφάσεις και αμφιταλαντεύεσαι! Έχεις όλα τα δεδομένα στο μυαλό σου και αυτά κουδουνίζουν αλλά δε σου χτυπάνε συναγερμό. Στα ερωτικά σου εκεί που θέλεις να κάνεις μία κίνηση μπροστά και να τρέξεις, εκεί λες να το αναβάλλεις για αργότερα όταν θα είσαι πιο οργανωμένος και πιο έτοιμος… Επαγγελματικά, τα απρόοπτα σε προλαβαίνουν και σε αιφνιδιάζουν!

ΠΑΡΘΕΝΟΣ: Έχεις ένα πρόγραμμα που κανείς δεν μπορεί να σου το αλλάξει, κυρίως γιατί έχεις αποφασίσει να το τηρήσεις με ευλάβεια και δε θέλεις εκπλήξεις! Ερωτικά, η μέρα θέλει να είσαι πιο ανοιχτός και κοινωνικός. Δε θέλεις να μείνεις σπίτι και μπορείς να μοιραστείς τις στιγμές σου με φίλους αλλά όχι απαραίτητα χωρίς την ερωτική σου συντροφιά… Δεν είστε. όμως και αυτοκόλλητοι σήμερα. Επαγγελματικά, οι εντάσεις δεν ωφελούν κανέναν και κυρίως εσένα!

ΖΥΓΟΣ: Επαγγελματικό κομφούζιο επικρατεί στο κεφάλι σου και εσύ ανησυχείς αλλά όχι για τους σωστούς λόγους. Ερωτικά, είτε μεταθέτεις ευθύνες χωρίς να αναλογίζεστε τις δικές είτε γίνεσαι άδικος. Αυτό και να σου το πουν είναι δύσκολο να το διαπιστώσεις και ακόμα πιο δύσκολο να το παραδεχτείς. Επαγγελματικά, δεν υπάρχουν λύσεις ουρανοκατέβατες και πολύ περισσότερο όταν εσύ μένεις αδρανής, επομένως ξέρεις τι πρέπει να ξεκινήσεις να κάνεις!

ΣΚΟΡΠΙΟΣ: Δεν ξεκινάει και άσχημα η εβδομάδα για σένα αλλά δεν είναι και να τα αφήνεις όλα στην τύχη τους. Ερωτικά, αυτό που σε βολεύει να υπάρχει κάτι αδιευκρίνιστο είναι που έχει προεκτάσεις που δεν τις έχεις σκεφτεί.. Πάντα το νόμισμα έχει δύο όψεις και εσύ θα δεις και τις δύο… Επαγγελματικά, ξέρεις ότι όλα δεν πάνε όπως τα ήθελες, αλλά προς το παρόν θα δεις ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, τουλάχιστον στο βαθμό που θέλεις!

ΤΟΞΟΤΗΣ: Είναι μία ψυχολογικά επιβαρυμένη μέρα για εσένα καθώς είτε είσαι πολύ επιρρεπής σε αυτά που βλέπεις και ακούς είτε είσαι ευάλωτος. Ερωτικά πάντως έχεις αρχίσει να καταλαβαίνεις ότι έχεις υποχρεώσεις και πρέπει να τις στηρίξεις για να σου επιστρέψουν το ανάλογο. Επαγγελματικά, δεν έχεις κάποιο λόγο να είσαι χαρούμενος αλλά ούτε και λυπημένος! Είσαι σε ένα μεταίχμιο που σχεδόν δεν έχεις επιλογές, οπότε μάλλον θα υποκύψεις!

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ: Ευτυχώς που έχεις τόσα πολλά να κάνεις και δεν έχεις και χρόνο να σκεφτείς τα περαιτέρω. Ξεκίνησε νωρίς το πρωί για να καταφέρεις να τελειώσεις στην ώρα του και να μην αγχωθείς. Πάντως έχει μετακινήσεις η μέρα και αρκετή κινητικότητα. Ερωτικά έχεις αποφασίσει ότι θα δίνεις το μέγιστο της ενέργειάς σου και θα είσαι υποστηρικτικός ακόμα και αν παραμερίζεις τις δικές σου επιθυμίες! Επαγγελματικά, να θυμάσαι ότι το προσωρινό μπορεί να πάρει μία πιο μόνιμη μορφή!

ΥΔΡΟΧΟΟΣ: Νιώθεις γενικότερα μία εύνοια και ότι οι υποθέσεις κινούνται αρκετά γρήγορα και αποτελεσματικά. Κυρίως στηρίζεσαι στις κινήσεις των άλλων που εξαρτώνται απόλυτα από εσένα. Ερωτικά, αυτό που σου αρέσει είναι ότι έχεις ελευθερία κινήσεων χωρίς να έχεις άμεσες συνέπειες. Όμως να ξέρεις ότι κρατάνε σημειώσεις για όποια συμπεριφορά σου μοιάζει ύποπτη και θα κριθείς σε μέλλοντα χρόνο που δεν είναι και πολύ μακριά… Οικονομικά, έχεις δεύτερες σκέψεις για κάποια αγορά!

ΙΧΘΥΕΣ: Δημιουργικός είσαι σήμερα και έχεις και ωραίες ιδέες αλλά καλό είναι να μην τις μοιραστείς, γιατί αφενός είναι σε προκαταρκτικό στάδιο, αφετέρου δε θα υπάρχει πλήρη κατανόηση από τους άλλους για τον τρόπο που το σκέφτεσαι. Ερωτικά, είσαι αφηρημένος αλλά σίγουρα το παίζεις έτσι. Ξέρεις ότι αυτό που θέλεις είτε δεν μπορείς να το έχεις σε απόλυτο βαθμό, είτε καθόλου. Πόσο μπορείς να συμβιβαστείς ή να στρέψεις το βλέμμα σου αλλού; Ξανασκέψου το ! Επαγγελματικά, σου επιβάλλουν να κάνεις κάτι που το βαριέσαι!

