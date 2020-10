Κοινωνία

Δίκη Χρυσής Αυγής: Η ώρα των αποφάσεων για τα ελαφρυντικά

Οι αποφάσεις για τα ελαφρυντικά ανακοινώνονται σήμερα. Μέτρα στο Εφετείο και απαγόρευση συγκέντρωσης.

Η καθοριστική απόφαση του δικαστηρίου μετά την ετυμηγορία του επί της ενοχής θα ανακοινωθεί σήμερα το πρωί, οπότε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Μαρία Λεπενιώτη θα ανακοινώσει το αποτέλεσμα της πολύωρης διάσκεψης του, για τα ελαφρυντικά.

Η συνεδρίαση αναμένεται να ξεκινήσει στις 10 το πρωί οπότε, εκτός απροόπτου συμβάντος, η κ. Λεπενιώτη θα αναγνώσει την κρίση του δικαστηρίου για το αν συντρέχουν λόγοι για την αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων και σε ποιους εκ των κατηγορουμένων.

Με τη γνωστοποίηση από το δικαστήριο της κομβικής σημασίας απόφασης του για τα ελαφρυντικά, θα γίνει και αντιληπτό το πλαίσιο των ποινών που θα επιβληθούν.

Το δικαστήριο δεν είναι υποχρεωμένο να αναγνωρίσει ελαφρυντικά αν κρίνει ότι η προσωπικότητα, τα εγκλήματα και η μορφή της δράσης των καταδικασθέντων αποτελούν στοιχεία επικινδυνότητας. Κάτι τέτοιο, εκτιμάται από πολλούς νομικούς ότι δεν είναι απίθανο στην περίπτωση των επτά καταδικασθέντων για την ηγεσία της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι σύμφωνα με την απόφαση έχουν διαρκή δράση από το 2008 έως και το 2013.

Η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί με την αγόρευση της Εισαγγελέας επί των ποινών και αμέσως μετά ακολουθούν οι αγορεύσεις της υπεράσπισης.

Στη σημερινή διαδικασία έχει ανακοινώσει ότι θα παραβρεθεί ο καταδικασμένος ως μέλος της διευθυντικής ομάδας της εγκληματικής οργάνωσης, ευρωβουλευτής, Γιάννης Λαγός ο οποίος έχει ζητήσει και συγκέντρωση σε συμπαράσταση του έξω από το Εφετείο. Εντός του δικαστηρίου ο καταδικασθείς δεν έχει δικαίωμα λόγου σε αυτήν την φάση της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι το δικαστήριο έχει κρίνει ενόχους 57 κατηγορούμενους, με επτά να έχουν κηρυχθεί ένοχοι για πλημμελήματα. Από τους υπόλοιπους 50, επτά πρώην βουλευτές, κρίθηκαν ως ηγετική ομάδα της εγκληματικής οργάνωσης και οι υπόλοιποι 43 μέλη της. Στους 43 καταδικασθέντες για ένταξη περιλαμβάνονται και οι καταδικασθέντες για τα κακουργήματα που αφορούν την δολοφονία Φύσσα και την επίθεση κατά των Αιγυπτίων αλιεργατών, αλλά και ένας από την ομάδα που είχε επιτεθεί σε στελέχη του ΠΑΜΕ, υπόθεση που μετατράπηκε σε πλημμέλημα.

Το πλαίσιο των ποινών για εγκληματική οργάνωση είναι 5- 15 έτη για την ηγετική ομάδα και 5-10 έτη για τα μέλη.

Μέτρα στο Εφετείο

Στην απαγόρευση της συγκέντρωσης υποστηρικτών της Χρυσής Αυγής προχώρησε το βράδυ της Κυριακής η ΓΑΔΑ, ενώ ήδη είχαν ανακοινωθεί μέτρα για την περιοχή γύρω από το Εφετείο.

Ειδικότερα, δεν θα επιτρέπεται η στάση - στάθμευση και σταδιακά από τις 5:00 η κυκλοφορία των οχημάτων, στις εξής οδούς:

Λουκάρεως, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

Δέγλερη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Κεδρηνού και της Λ. Αλεξάνδρας.

Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα", ο συνδικαλιστής αστυνομικός, Σταύρος Μπαλάσκας, τόνισε ότι η ΕΛ.ΑΣ. έχει σχέδιο για τη σύλληψη των καταδικασθέντων, εφόσον δοθεί η σχετική εισαγγελική εντολή.