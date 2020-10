Αθλητικά

ΝΒΑ: οι Λέικερς επέστρεψαν στο θρόνο τους

Η παρέα του Λεμπρόν ήταν καταιγιστική απέναντι στην ομάδα του Μαϊάμι.

Οι Λέικερς επέστρεψαν στον θρόνο τους και για 17η φορά στην Ιστορία τους στέφθηκαν πρωταθλητές ΝΒΑ. Το Λος Αντζελες στο Game 6 ήταν καταιγιστικό και επικράτησε με 106-93 των Χιτ κάνοντας το 4-2 στη σειρά.

Οι πρωταθλητές βρήκαν αντίσταση μόνο για ένα δωδεκάλεπτο, ενώ έφτασαν τη διαφορά και στους 36 πόντους. Πρωτεργάτης των Λέικερς ο Λεμπρόν Τζέιμς με 28 πόντους, 14 ριμπάουντ και 10 ασίστ,

Τα δωδεκάλεπτα: 20-28, 36-64, 58-87, 93-106.