Λινού στον ΑΝΤ1 για κορονοϊό: αναμένεται αύξηση νεκρών και διασωληνωμένων (βίντεο)

Η καθηγήτριας επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, εξέφρασε τον προβληματισμό της για την έρευνα που δείχνει ότι οι μισοί Έλληνες δεν φέρονται διατεθειμένοι να κάνουν το εμβόλιο για τον κορονοϊό.