Κόσμος

Πολύνεκρη κατάρρευση κτηρίου (εικόνες)

Τραγωδία με νεκρούς, εν μέσω σκανδάλου για τους κατασκευαστές.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια κτηρίου που κατέρρευσε στο Λάγος, το απόγευμα της Κυριακής.

Τα συνεργεία διάσωσης συνέχισαν τις επιχειρήσεις διάσωσης στα συντρίμμια του τριώροφου κτηρίου, καθ’όλη τη διάρκεια της νύχτας.

Η κατάρρευση έρχεται μετά από σειρά κατηγοριών κατά των κατασκευαστικών εταιρειών ότι χρηματοδοτούν πρακτορεία για να τους δώσουν άδειες ότι τηρούν τις προϋποθέσεις για την κατασκευή κτηρίων.