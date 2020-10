Υγεία - Περιβάλλον

Ασθενής νοσεί ταυτόχρονα από κορονοϊό και γρίπη Η1Ν1

Για πρώτη φορά ασθενής νοσεί ταυτόχρονα και από τους δύο ιούς, σύμφωνα με τα δεδομένα.

Μια 54χρονη μετατράπηκε στην πρώτη περίπτωση στο Μεξικό στην οποία διαγνώστηκε πως νοσεί ταυτόχρονα από την COVID-19 και τη γρίπη Α(H1N1), ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η γυναίκα αυτή «πάσχει από αυτοάνοσα νοσήματα, έχει στο ιστορικό της καρκίνο και παχυσαρκία, κι επιπλέον χρόνια πνευμονοπάθεια», ανέφερε ο Χοσέ Λουίς Αλομία, διευθυντής του τμήματος Επιδημιολογίας στο υπουργείο Υγείας, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ασθενής παρουσίασε συμπτώματα στα τέλη του Σεπτεμβρίου τα οποία οδήγησαν στην εισαγωγή της σε νοσοκομείο. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν την κατάστασή της σταθερή.

Το Μεξικό είναι η χώρα η οποία καταγράφει τον τέταρτο βαρύτερο απολογισμό θυμάτων της πανδημίας του κορονοϊού στον πλανήτη, με 83.781 θανάτους εξαιτίας της COVID-19 επί συνόλου 817.503 μολύνσεων από τον SARS-CoV-2, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία.