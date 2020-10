Παράξενα

Ανήλικος έκλεψε σχολικό λεωφορείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταδίωξη από τους αστυνομικούς, σύλληψη και αναστάτωση στο σημείο.

Ένα αξιοπερίεργο ατύχημα συνέβη στη Λουιζιάνα, όπου ένας 11χρονος έκλεψε σχολικό λεωφορείο.

Το παιδί, που αντιμετωπίζει κατηγορίες, άρπαξε το λεωφορείο, το οποίο κατέληξε πάνω σε δέντρο, στην αυλή σπιτιού.

Το περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής, όταν λίγο πριν από τις 11 εκλάπη το σχολικό.

Αστυνομικοί που το αντιλήφθηκαν καταδίωξαν το κλεμμένο όχημα, το οποίο τελικά κατέληξε σε δέντρο, χτυπώντας και αγωγό αερίου.

Οι αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα και συνέλαβαν το παιδί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το αγόρι βγήκε με ασφάλεια από το όχημα και δε φάνηκε να έχει τραυματιστεί.

Ο 11χρονος συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για κλοπή και επίθεση, ενώ κρατείται σε κέντρο ανηλίκων.