Ο κορονοϊός μπορεί να μολύνει και τα μάτια

Τι αποκαλύπτει η περίπτωση 64χρονης που παρουσίασε οξύ γλαύκωμα μετά την ανάρρωσή της από τη λοίμωξη Covid-19. Πως μπορούμε να προστατευθούμε.

Η Covid-19 είναι πρωτίστως, αλλά όχι αποκλειστικά, μία λοίμωξη των πνευμόνων. Μία νέα επιστημονική μελέτη επιβεβαιώνει τις υποψίες των γιατρών ότι ο κορονοϊός SARS-CoV-2 μπορεί να μολύνει και τα μάτια, όπως δείχνει η περίπτωση 64χρονης ασθενούς από την Κίνα.

Η ασθενής εμφάνισε ξαφνικά σοβαρό οξύ γλαύκωμα στα μάτια της, μόλις είχε αναρρώσει από την Covid-19 και είχε βγει από το νοσοκομείο. Αναγκάστηκε να εισαχθεί ξανά στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση για να ρίξουν την πίεση στα μάτια. Στο πλαίσιο της επέμβασης, πήραν δείγματα των ιστών, αποκαλύπτοντας τελικά ότι ο κορονοϊός είχε μολύνει τους ιστούς του ματιού της.

Οι ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Γουχάν, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό οφθαλμολογίας «JAMA Ophthalmology», ανέφεραν ότι «ο ιός, πέρα από το αναπνευστικό σύστημα, μπορεί να μολύνει τους οφθαλμικούς ιστούς». Άλλωστε, ο λόγος που οι γιατροί συχνά φορούν και ειδικά γυαλιά, εκτός από προσωπίδες, είναι για πρόσθετη προστασία των ματιών τους.

Στην περίπτωση της Κινέζας ασθενούς δεν είναι δυνατό οι επιστήμονες να είναι βέβαιοι ότι αυτή κόλλησε τον κορονοϊό μέσω των ματιών της, κάτι -πάντως- πιθανό που μπορεί να συνέβη είτε μέσω απευθείας διείσδυσης μολυσμένων σωματιδίων του αέρα είτε αγγίζοντας μία μολυσμένη επιφάνεια και μετά τα μάτια της.

«Είναι πολύ πρόωρο να γνωρίζουμε τι σημαίνει για την υγεία των ματιών, το ότι έχουμε αυτόν τον ιό να αιωρείται στον αέρα γύρω από τα μάτια», δήλωσε η οφθαλμίατρος δρ Γκρέις Ρίχτερ του Οφθαλμολογικού Ινστιτούτου Ρόσκι του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες. Μέχρι στιγμής, όπως είπε, έχουν διαγνωστεί περιορισμένα προβλήματα στα μάτια των ασθενών με Covid-19, συνήθως ένα μικρό ποσοστό που αναπτύσσουν επιπεφυκίτιδα.

Η δρ Σονάλ Τούλι, εκπρόσωπος της Αμερικανικής Ακαδημίας Οφθαλμολογίας και επικεφαλής του Τμήματος Οφθαλμολογίας του Κολλεγίου Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, χαρακτήρισε «ενδιαφέρουσα» την περίπτωση της Κινέζας ασθενούς, αλλά, όπως σημείωσε, μένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο ο κορονοϊός, όταν βρίσκεται στα μάτια, είναι πραγματικά μολυσματικός και επικίνδυνος για την υγεία.